Kadir Gecesi Hacılar Camii Kebir\'de Kutlandı

Kadir Gecesi, Hacılar Camii Kebir'de düzenlenen özel programla idrak edildi.

Programa yoğun katılım gösteren vatandaşlar, gece boyunca Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, kasideler ve zikirlerle manevi atmosferi birlikte yaşadı. Programda Hacılar İlçe Müftüsü Cihan Yıldız'ın yaptığı dua ile gönüller semaya açıldı. Yatsı, teravih ve tesbih namazlarının ardından Hacılar Belediyesi ekibi, cami cemaati için çeşitli ikramlarda bulundu. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kadir Gecesi programına katılarak vatandaşlarla birlikte dua etti. Gecenin ardından yaptığı açıklamada; "Kadir Gecesi, Rabbimizin rahmetiyle kapıları sonuna kadar açtığı, af ve mağfiretin coştuğu, gönüllerin arındığı çok kıymetli bir zaman dilimidir. Bu mübarek gece, kalplerimizi birleştirmenin, kardeşliğimizi pekiştirmenin ve Rabbimize yönelmenin en özel vesilelerinden biridir. Bugün burada hep birlikte gönül gönüle, dualarımızı semaya yükselttik. Rabbim, bu gece edilen duaları kabul eylesin" ifadelerine yer verdi. Başkan Özdoğan, ayrıca tüm vatandaşların Kadir Gecesi'ni ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek şu mesajı paylaştı;

"Başta Hacılarlı hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri sağlık, huzur ve kardeşlik içinde nice bayramlara ulaştırsın. Ramazan-ı Şerif'in rahmeti, Kadir Gecesi'nin bereketi, bayramın sevinci hepimize hayırlı olsun." - KAYSERİ