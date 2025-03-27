Kadir Gecesi Posof\'ta Coşkuyla İdrak Edildi

Kadir Gecesi Posof'ta idrak edildi.
Posof merkez camideki programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda İlçe müftüsü ve din görevlilerin icraatlarıyla gecenin önemi anlatıldı. Kuran-ı kerim tilaveti ve ilahilerin söylenmesiyle cemaatin katılımı ile salavatı şerifler okundu.
Posof Müftüsü İsmail Bayram tarafından kadir gecesinin anlam ve önemi anlatıldı. Teravih namazı ve dua ile program sona erdi. - ARDAHAN
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