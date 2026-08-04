Kadirli Belediye Başkanı Olcar CHP\'den istifa edip YENİ Parti\'ye geçti

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katılacağını bildirdi.

Olcar, kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamasında "Yıllarımı, emeklerimi ve umutlarımı adadığım, çatısı altında bulunmaktan her zaman onur duyduğum CHP'den bugün itibarıyla, içimde buruk ama geleceğe dair büyük bir umut barındıran bir hisle istifa etmiş bulunmaktayım" ifadesini kullanan Olcar, "memleket sevdasının tabelalara değil, doğrudan insanın yüreğine ve ülkenin aydınlık yarınlarına bağlı olduğunu" belirtti.

Olcar, "Bu inançla, siyasi yürüyüşüme bundan böyle Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde, umudu yepyeni bir heyecanla yeşerteceğimiz YENİ Parti'de devam edeceğim" bilgisini verdi.