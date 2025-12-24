Kadirli Belediye Başkanı Olcar: Tarım İşçilerine Ücretsiz Öğle Yemeği Hizmeti Vereceğiz - Son Dakika
Yerel

Kadirli Belediye Başkanı Olcar: Tarım İşçilerine Ücretsiz Öğle Yemeği Hizmeti Vereceğiz

24.12.2025 14:54  Güncelleme: 15:54
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, tarım işçilerinin zorlu yaşam koşullarına dikkat çekerek, onlara öğle yemeği verme hizmetini başlattı. Tarım işçilerinin düşük yevmiyeleri ve zor şartlarına dikkat çeken Olcar, bu desteğin planlı ve düzenli bir şekilde sürdürüleceğini açıkladı.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, tarlada çalışan tarım işçilerine öğle yemeği verme hizmeti başlattı. Olcar, "Dün izlediğimiz bir haberde bir tarım işçimiz diyor ki; 'Öğlen bir bayat ekmek, dört tane de zeytinle öğünü geçiştiriyorum. Akşam bir şey bulabilir miyim, bulamaz mıyım bilmiyorum; bulamazsam da aç yatacağım.' Bu durumdan çok etkilendim. Belli noktalarda belli zamanlarda planlı ve düzenli olarak tarım işçilerimize öğle yemeği desteği de sağlayacağız" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Topraktepe Köyünde marul tarlasında çalışan tarım işçilerini ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, işçilerle öğle yemeği yedi. Dün medyaya yansıyan bir tarım işçisinin öğle yemeğinin bayat ekmek ve 3-4 adet zeytin olduğunu gören Olcar. durumdan etkilenerek farklı bölgelerdeki tarım işçilerine ücretsiz öğle yemeği hizmeti verme kararı aldığını ifade etti. Olcar, şunları söyledi:

"Dün asgari ücret 28 bin 75 lira olarak açıklandı, açlık sınırının altında bir tutar. Tarım işçilerimizle beraberiz. Günlük yevmiyemiz 900 TL. 30 gün full çalışsalar 27 bin lira yapıyor asgari ücretin de altında. Dün izlediğimiz haberde bir tarım işçimiz, 'öğlen bir bayat ekmek 4 tane de zeytin ile öğünü geçiştiriyorum. Akşam da bir şey bulabilir miyim, bulamaz mıyım bilmiyorum, bulamazsam da aç yatacağım' diyor. Kadirli Belediye Başkanı olarak bu durumdan çok etkilendim ve şu an tarladayım tarım işçilerimizle beraberim, onlarla beraber bugün öğlen yemek yiyeceğiz. Belli noktalarda belli zamanlarda planlı ve düzenli olarak tarım işçilerimize öğle yemeği desteği de sağlayacağız."

Tarım işçisi vatandaş, "Belediye Başkanı sağ olsun tarım işçilerine öğle yemeği ikram edecek inşallah. Çok mutlu olduk. Günlük yevmiye 900 lira alıyoruz, yetkililer bizi duysunlar. Emekliyi nasıl düşünüyorlarsa, memuru nasıl düşünüyorlarsa, asgari ücreti nasıl düşünüyorlarsa biz tarım işçilerine düşünsünler lütfen" dedi.

80 yaşında tarım işçisi...

80 yaşındaki tarım işçisi, "Başka yardım da versinler bize. Bana kömür vermiyorlar, bir şey etmiyorlar. Ben de böyle tarlada çalışıyorum. Çalışmasam ne yapacağım ben? Mecbur çalışıyorum" diye konuştu.

Bir başka tarım işçisi "Marul kesiyorum. Başkan sağ olsun teşekkür ederim kesesine bereket. Allah'ın verdiğine şükür, şükretmek gerekir yevmiye 900 lira. Öğle yemeği biz yumurta, bir şeyler pişirip getiriyoruz evden buraya tarlaya, kahvaltıyı öyle yapıyoruz" ifdesinu kullandı.

Bir başka tarım işçisi ise "Başkan'a teşekkür ederiz sağ olsun. Bizleri düşünmüş ne mutlu bize. Yevmiyemiz yetmezse de yetirmeye çalışıyoruz, yapacak bir şey var mı? Asgari ücretin altında kazanıyoruz 2 kişi çalışıyoruz eşimle beraber geliyorum. Anca o şekilde kıt kanaat geçinmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

