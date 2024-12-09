Kadirli Belediyesi, Suriyelilerin Ülkelerine Dönmelerine Yardımcı Olacak

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En çok bu görüntü Esad\'ı üzecek! Putin, yeni Suriye\'ye çabuk alıştı

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'de Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için yardımcı olacaklarını söyleyerek, "Kadirli'de yaşayan Suriyelilerin tek yönlü seferlerini Kadirli'den sınır kapısına kadar sağlayacağız. Bunun için Kadirli belediyemizin girişinde halkla ilişkiler bölümünden randevu oluşturabilirsiniz" dedi. Suriyeli esnaf ise "2- 3 ay sonra Suriye'ye gideceğim" dedi.

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, Kadirli'de yaşayan ve Suriye'ye dönmek isteyen ancak durumu olmayan Suriyeliler için sınır kapısına kadar ücretsiz ulaşım desteği vereceğini söyledi.

"Suriyeliler çok mutlu"

Suriyeli esnaf, "Ben Suriyeli bakkal burada Kadirli'de oturuyorum. Ben çok mutluyum, Suriyeliler çok mutlu. Ben mesela 2- 3 ay sonra Suriye'ye gideceğim. Orada durumlar iyi olduğunda gideceğim. Kadirli belediye başkanına biz çok teşekkür ediyoruz, bize yardımcı olacağı için" diye konuştu.

"Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için yardımcı olacağız"

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ise şunları söyledi:

"Suriye Esad rejiminin çökmesi sonucu, dün öğlen saatlerinde Kadirlimizde Suriye vatandaşlarının sevinç gösterisini ve konvoylarını seyrettik. Bizler de Kadirli belediyesi olarak, uzun yıllardır Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için bizler de onlara yardımcı olacağız. Kadirli'de yaşayan Suriyelilerin tek yönlü seferlerini Kadirli'den sınır kapısına kadar sağlayacağız. Bunun için Kadirli belediyemizin girişinde halkla ilişkiler bölümünden randevu oluşturabilirsiniz, başvuru yapabilirsiniz."