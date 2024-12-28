Kadirli'de Asgari Ücrete Zam, Pazar Fiyatlarına da Yansıdı

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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asgari ücretliler zamlı maaşını almadan pazardaki ürünlere zam geldi. Emekli Yusuf Hayta, "Çok verse bin lira verir, iki bin lira yazmaz. Adım gibi biliyorum. Asgari ücrete onu verirse bana fazla mı verir? Zaten emekliyi tanımıyor adam" dedi. Başka bir emekli ise, "Pazar el yakıyor. Asgari ücrete zam gelmeden pazar zammı koymuş zaten. Sıkıntı yok, pazarcı her şeye koymuş zaten yapacağı zammı yapmış. Bir ay önceden başladı zam oranı" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar asgari ücrete gelen zammın ardından pazar ürünlerinede zam geldiğini ifade etti. Musa Aki, şöyle konuştu:

"Kadirli'de pazarcı esnafıyız. Hurma satıyoruz kilosu 30 liraya. Yaşlı emeklilerimiz, abilerimiz, annelerimiz bakıyoruz alım gücü olmadıkları için karşı tarafa kasa koyduk onlara hediye ediyoruz. Asgari ücretliler hazreti Allahlık oldu, evini geçindiremiyor. Benim de eşim çalışıyor asgari ücretli. Ben evime ekmek götüremiyorum pazarcı olduğum halde bir de eşim çalıştığı halde. Para hiç yok. Asgari ücretli geliyor hurmayı fiyat soruyor 30 lira diyoruz fiyatına adam alamıyor boynunu büküyor biz de kasa ayırdık karşı tarafa Allah rızası için verelim diye yesinler diye."

"Asgari ücrete onu verirse bana fazla mı verir?"

Emekli Yusuf Hayta, şunları söyledi:

"Fiyatlar cep yakıyor. Yüzde 45 enflasyon var yüzde 30 açıkla, kendine de yüzde 50 açıkla, vicdan mı bu? 10 yıldır emekliyim. Çukurova'ya zeytine gidiyorum, turpa gidiyorum, ıspanağa gidiyorum öyle geçiniyorum. Başka çaremiz yok. Emekliye çok verse bin lira verir, iki bin lira yazmaz. Adım gibi biliyorum. Asgari ücrete onu verirse bana fazla mı verir? Zaten emekliyi tanımıyor adam. Bugün Tandoğan meydanında bir şey var miting var, durumum iyi olsa mitinge gidip bar bar bağıracağım. Böyle affedersin gömleği ceketi çıkarıp orta yerde şey yapacağım. Ne yapayım başka? Ölünmez ki ölesin. Bir şeye güç yetmiyor ne alsam 50 lira 100 lira. Emeklinin sonu asri mezarlık kabirlik, yerin varsa. Yoksa tapu tepesi mezarlığına götürürler seni, gömerler oraya. Ben çok şükür 2002 yılında almıştım 15 kişilik yer, iki tane de mezar koydum biri eşime biri bana ne olur ne olmaz diye. Mezar açık bekliyor."

"Pazarcı zammı koymuş"

Başka bir emekli ise, "Maaşım en düşük maaş. Ev kirası 15 bin lirayken 12 bin 500 lirayla geçin bakalım nasıl geçineceksen. Pazar el yakıyor. Asgari ücrete zam gelmeden pazar zamı koymuş zaten. Sıkıntı yok, pazarcı her şeye koymuş zaten yapacağı zamı yapmış. Bir ay önceden başladı zamı" derken, bir başka emekli de "'Asgari ücrete zam geldi' diyor 'onun için biz de yumurtayı 7 lira ettik' diyor" ifadesini kullandı.