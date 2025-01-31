Kadirli'de Ekmeğe Yüzde 25 Zam - Son Dakika
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Kadirli'de Ekmeğe Yüzde 25 Zam

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Osmaniye Kadirli'de ekmeğin fiyatı 10 TL'den 12,50 TL'ye çıkarıldı. Vatandaşlar zamma tepki gösterdi.

31.01.2025 10:06
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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ekmeğe yüzde 25 zam yapılarak, 220 gram ekmeğin fiyatı 12,50 lira oldu. Ekmeğe gelen zamma vatandaşlar tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Geçinemiyoruz yok. Ne yiyeceğiz, maydanoz yiyeceğiz, ıspanak yiyeceğiz bulabilirsek." derken başka bir vatandaş ise "Bu devirde yaşamak herkes için zorlaştı. Beş tane çocuk var. Ne yapacağımızı şaşırdık" İfadelerini kullandı.

Osmaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin almış olduğu kararla Kadirli'de 10 lira olan ekmeğin fiyatı,yüzde 25 zam yapılarak 12.50 lira oldu. Ayrıca 100 gram susamlı simit fiyatı da 12.50 lira olarak belirlendi.Kadirli'de ekmeğe gelen zamma ise vatandaşlar tepki gösterdi.

Fırıncı esnafı Ali Tamer şunları söyledi:

"Kadirli'de fırıncı esnafıyım.Ekmeğe yüzde 25 zam geldi 10 liradan 12,5 lira oldu.Normalde asgari ücrete yüzde 30 zam geldi, ona rağmen ekmeye daha az zam geldi. Bizim ekmeğimiz sadece un ve sudan oluşmuyor, 34 çeşit giderimiz var.Bunlara rağmen daha az ekmeğe zam geldi.Unu var, suyu var,mayası var, tuzu var,poşeti var, sigortası var, kirası var ve 34 çeşit giderimiz var. O yüzden ekmek 12,5 lira oldu.Asgari ücrete göre daha az zam geldi ama yine de halkımız için uğraşıyoruz."

Unlu mamülleri satıcısı Ömer Delibalta ise "Simide zam yapmak istemiyoruz esnaf olarak ama susam fiyatlarından, yağ fiyatlarından, un fiyatlarından dolayı mecbur simide zam yapmak zorunda kalıyoruz.İnsanlara yardımcı olmak istiyoruz yani zam yapmamak istiyoruz ama elimizde olan bir şey değil, mecbur zam yapıyoruz.Yani insanlarımıza biz de zam yapmak istemiyoruz ama mecburiyetten dolayı zam yapıyoruz." diye konuştu.

Ekmeğe gelen zamma bir vatandaş "Ne yiyeceğiz?" diye tepki gösterirken, bir başka vatandaş, "Alamıyorum, ekmek zamlı alamıyorum. Aylığım yok, emekliyim. Geçinemiyoruz yok. Ne yiyeceğiz, maydanoz yiyeceğiz, ıspanak yiyeceğiz bulabilirsek" ifadesini kullandı.

Bir vatandaş, "Bence fiyat iyi. Ekmekçi ne yapsın? Fırıncı ne yapsın? Piyasa çok kötü. Her şeye zam var, ekmekçi de ev geçindiriyor" derken, bir diğer vatandaş ise "Bu devirde yaşamak herkes için zorlaştı. Beş çocuk var nasıl yiyeceğimizi şaşırdık. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

Bir vatandaş, "Günde 6-7 tane ekmek alıyorum. 7 kişiyiz. Bir de misafir geldiğini düşünün, yani bizim için çok zor" ifadesini kullanırken emekli bir vatandaş ise yaşadığı sıkıntıyı, "Emekliyim, aldığımız para belli herkes biliyor, dememe gerek var mı? Ekmeye zam geldi, neye zam gelmiyor ki, ekmeğe zam gelmesin. Çiftçinin malına bir şey yok, ekmeğe zam. Esnafa bir şey yok, ekmeğe zam. Zaten hükümetin yaptığı da bu. Hükümet zamdan başkasını bilmiyor" diye dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kadirli'de Ekmeğe Yüzde 25 Zam - Son Dakika

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