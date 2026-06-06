Kadirli'de Enflasyon Verilerine Tepki - Son Dakika
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Kadirli'de Enflasyon Verilerine Tepki

06.06.2026 12:16
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Kadirli'de vatandaşlar, TÜİK'in enflasyon verilerinin yetersiz olduğunu ve fiyatların yükseldiğini belirtti.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon verisinin inandırıcı olmadığını ifade etti. Semt pazarında alışverişe çıkan vatandaşlar fiyatlarda düşme değil yükselme olduğunu belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), mayıs ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,71, yıllık ise yüzde 32,61 olarak açıklaması Kadirli ilçesinde yurttaşların tepkisini çekti. Yurttaşlar enflasyonun günlük yaşamda çok daha yüksek hissedildiğini söyledi.

Semt pazarında alışveriş yapan yurttaşlardan Ahmet Kırıkkale, TÜİK'in verilerini inandırıcı bulmadığını ifade ederek, "TÜİK'in hiçbir dediğine inanmıyorum ben. Şu anda fiyatlar düştü denen hiçbir şeye inanmıyorum. Bir insanda Allah korkusu olmazsa, vicdan olmazsa hiçbir şey olmaz. Her kötülük beklersin o insandan. Allah'tan korkar insan. Mümkün değil yalan söylüyorlar, göz göre göre yalan söylüyorlar" dedi.

"FİYATLARDA DÜŞME YOK'

Emekli bir yurttaş ise, tepkisini "Fiyatlarda düşme yok hiç, aynı yerinde sayıyor. Düşmedi düşmedi aynı duruyor daha da fazla azıcık da yükselmiş. Her şeyi de alamıyoruz" sözleriyle dile getirdi.

Pazarda alışveriş yapmakta güçlük çektiğini anlatan bir yurttaş,  Salatalık 50 lira, yükselmiş. Patlıcan 50 lira kilosu, yükselmiş. Başka da bir şey almadım zaten" diye konuştu.

Pazarda fiyatların pahalılığından dert yakan bir vatandaş, "Fiyatlar normalin üzerinde ama bazı şeyler çok pahalı. Alacağımız şeylerin alabildiğimizi alıyoruz alamadığımız da öyle kalıyor. TÜİK, enflasyon düştü diyebilir, düştü de niye öyle durumda pahalı? Düştü de işte niye bunlar 300-500 lira?" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadirli'de Enflasyon Verilerine Tepki - Son Dakika

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