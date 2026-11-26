Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir hayırseverin uzun zamandır verdiği ücretsiz öğle yemekleri yoksul vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Her gün yemek almak için aşevine gelen vatandaşlar kapı önünde kuyruk oluşturuyor.

İsminin gizli kalmasını isteyen bir hayırsever tarafından yaptırılan öğle yemeğinden ihtiyaç sahipleri ücretsiz faydalanıyor. Öğle saati geldiğinde işçilerden emeklilere, engelli vatandaşlardan işsizlere kadar çok sayıda kişi aşevi önünde kuyruk oluyor.

Yemekten faydalanan yurttaşlar, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, çektikleri geçim sıkıntısını anlattılar, hayırsever kişiye teşekkür ettiler.

Mobilya işiyle uğraştığını belirten bir vatandaş, hayırseverin yıllardır yemek dağıttığını ifade ederek, "Her gün yemek veriyor. Toptancı dükkanlarından beri tanırım bunları. Çok iyi, hayırsever insanlar. Allah razı olsun" dedi.

Gelirinin olmadığını ve geçinmekte zorlandığını anlatan bir başka vatandaş ise, "Yemek yiyeceğiz. Emekli değiliz, bir şeyimiz yok. Emekli olamadık, gelirimiz yok. Ücretsiz yemek veriyorlar, Allah razı olsun. Devletimiz bizi bir emekli etsin. Sigortamız var ama primlerini yatıramıyoruz, çok pahalı. Yemekte pirinç pilavı, nohut, kuru fasulye, bezelye çıkıyor. Dışarıda yemek yesen 300, 400, 500 lira. İşçilik yapıyorum ama iş de bulamıyorum. Para yok, geçinemiyorum" diye konuştu.

"YEMEKLER İYİ"

Ücretsiz yemek hizmetinden yararlanan diğer vatandaşlar da dışarıda yemek fiyatlarının yüksekliğine dikkati çekti. Hamallık yaptığını söyleyen bir vatandaş, "Dışarıda yesem 150-300 lira, burada bedava" diye konuştu.

Engelli aylığı aldığını belirten bir vatandaş ise "Dürüm, ayranla birlikte 250 lira. Burada bedava" ifadelerini kullandı.

Yemeklerin kalitesinden memnun olduğunu söyleyen bir başka vatandaş, "Yemekler iyi, güzel çıkıyor" dedi.

Sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığını belirten bir vatandaş da aşevinden ücretsiz yararlandığını ifade ederek, "Yemek yemeye geldim. Burası dışarıdan ucuz, beleş. Yaptığım bir iş yok, rahatsızım" diye konuştu.

Bir başka ilçe sakini de 65 yaş aylığı aldığını ve aşevinin kendileri için önemli bir destek olduğunu belirterek, "Burada para almıyorlar, hayrına veriyorlar. Dışarıda dürüm 200, 250, 300 lira. Burası hayrat olduğu için yemeğimizi burada yiyoruz. Ücretsiz yemek yiyoruz" dedi.