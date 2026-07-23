Kadirli'de Karpuzlar Tarlada Kaldı - Son Dakika
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Kadirli'de Karpuzlar Tarlada Kaldı

Kadirli\'de Karpuzlar Tarlada Kaldı
23.07.2026 15:33
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çiftçiler, masraflarını karşılayamadıkları için karpuzlarını satamıyor.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde satamadığı karpuzunun tarlada kaldığını belirten üretici Soner Cankurt "Masrafımız dönümüne 25 bin lira. Kimse çiftçi ile ilgilenmiyor ki bakan, milletvekili yok ki ortada kimse yok. Karpuz tarlada kaldı, komple çekeceğiz, inekler yiyecek" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çiftçinin ürettiği karpuzlar tarlada kaldı.

"SATAMADIK İNEKLER YİYECEK"

Çiftçi Soner Cankurt şöyle konuştu:

"Karpuzlarımız tarlada kaldı. Tarlada 2 lira, 3 lira alıcı bulamıyoruz. Marketlere gittiğimiz zaman 15 lira, 20 lira bandında. Karpuzumuz böyle tarlada kaldı güneşten korumak için gazeteledik, satamıyoruz. Tüccar gelmiyor maalesef. Sesimizi duyan hiç kimse yok. Tüccarlar da kaçtı para kazanamayınca, ne yapsın. Masrafımız dönümüne 25 bin lira. Kimse çiftçi ile ilgilenmiyor ki bakan, milletvekili yok ki ortada, kimse yok. Bakmıyor ki çiftçinin haline. Karpuz tarlada kaldı komple çekeceğiz inekler yiyecek."

"SATAMADIK MECBUREN HALKA AÇACAĞIZ"

Bir başka karpuz üreticisi ise "Geçen sene de bu karpuz tarlada kaldı, bu sene para eder diye tekrar ettik. Fidenin tanesi 40 lira, gördüğünüz gibi yanmaya başladı, mecburen halka açacağız. Tüccar gelmiyor bile Kadirli'ye. Hiç kimse bu karpuzla ilgilenmiyor. Bundan sonra da ekme şansımız hiç kalmadı. Gelen hiç fiyat vermiyor, bedava versek alacak yani o kadar. Bakın karpuzların halini görüyorsunuz. Seneye ekmek biraz zor, ekonomik şartlar zorluyor şu an mazot, gübre aldı başını gitti. Fidenin tanesi 40 lira aha gördüğünüz gibi, çiftçi bitti şu an bitti" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Kadirli, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadirli'de Karpuzlar Tarlada Kaldı - Son Dakika

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