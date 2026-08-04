Kadirli'de Otogaz Zammı Tepkilere Neden Oldu - Son Dakika
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Kadirli'de Otogaz Zammı Tepkilere Neden Oldu

Kadirli\'de Otogaz Zammı Tepkilere Neden Oldu
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otogaza gelen 2,70 TL'lik zam, vatandaşların tepkisini çekti.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Otogaza gelen 2 lira 70 kuruşluk zam, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşların tepkisine neden oldu. Bir vatandaş "Ya yayan gideceğiz, ya eşek alıp bineceğiz, başka çaremiz yok" dedi.

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi ve otogazın litre fiyatı 2 lira 70 kuruş arttı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ise vatandaşlar gelen zamlara tepki göstererek, şu ifadeleri kullandılar:

- "Zam gelmez olsun. Ne yapmamız lazım bir çiftçi olarak? Çiftçiye danışıyorlar mı ki biz zam yapıyoruz diye? Vatandaşın hiç fikrini alan var mı zam yaparken? Oy zamanı geldiği zaman kapı kapı geziyorlar. Bundan sonra bende pilleri bitti. Hiç oy kullanmam, yine de gidip onlara oy vermem. Buradan şimdi 30 kilometre yola gideceğim gidebildiğim kadar, oraya varacak, orada kalacak."

"BUNDAN SONRA GEZMEK YOK"

- "Bizim Karadeniz'de mi gaz çıktı yoksa yine? Allah yardımcısı olsun milletin, yapacak bir şey yok. Şimdi tatilden geldik. Bundan sonra gezme yok."

- "Zammın gelmediği gün var mı? Her gün zam, her saat zam, başka bir şey yok Türkiye'de. Depoyu tam olarak dolduruyorum. Kar nereden edeceğiz? Daha çok zarar edeceğiz. Zam bizi etkilemez olur mu? Dünyayı etkiliyor da bizi etkilemez mi zamlar? Rahat gezme şansımız zaten yok. Cebinde para olmazsa nasıl rahat gezeceksin? Masraf olarak sadece yakıt yok ki."

"EŞEĞE BİNECEĞİZ"

- "Maaşa yok, yevmiyeye yok, aylığa yok, zaten aynı fiyat. Her şeye zam, mazot 80 lira, benzin 68 lira. Hiç iş yapamaz olduk, son noktaya geldik. Arabaya binemez olduk. Bunun kaskosu, lastiği, sigortası, muayenesi, kazandığımızın yarısı gaz ile arabaya gider. ya yayan gideceğiz, ya eşek alıp eşeğe bineceğiz. Başka çaremiz yok."

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Kadirli, Ekonomi, Enerji, Yerel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadirli'de Otogaz Zammı Tepkilere Neden Oldu - Son Dakika

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