Kadirli'de Pazar Fiyatları Yakıyor

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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarına alışverişe gelen vatandaşlar pahalılıktan dert yandı. Emekli bir vatandaş, "Fiyatlar yakıyor, altınla yarışıyor. Çok pahalı. Hiçbir şey alamadım, 100 lira verdim elimde bir kilo var yok" dedi. Bir başka vatandaş ise, "Fiyatlar alabildiğine pahalı. Emeklinin de hiçbir şeye gücü yetmiyor. 2 kilo, 1 kilo alsan bir şeye yaramıyor, para yok" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarına alışverişe gelen vatandaşlar pahalılıktan yakındı. Pazarda kilosu 250 lira olan çileğin tanesi 13,5 liradan satılıyor. Çilek satıcısı esnaf, "250 lira kilosu. 55 gram geldi 13,5 lira yaptı. Çok pahalı olduğunu söylüyorlar, çocuklarının istediğini ama alamadıklarını söylüyorlar. Şu an piyasası çok yüksek, az üretiliyor. O yüzden halde pahalı olduğu için biz de mecbur bu fiyata veriyoruz. Mersin'den geliyor Silifke'den" dedi.

Bir vatandaş, "Fiyatlar yakıyor, altınla yarışıyor. Her şey altınla yarışıyor. Çok pahalı. Hiçbir şey alamadım, 100 lira verdim elimde bir kilo var yok. Para yok. Emekliyim SSK'dan 15 bin lira para veriyorlar onun da kiraya veriyorum 8 bin lirasını, 7 bin lira da bana yetmiyor" ifadelerini kullandı.

"Emeklinin hiçbir şeye gücü yetmiyor"

Emekli bir vatandaş, "Emekliyim, fiyatlar alabildiğine pahalı. Emeklinin de hiçbir şeye gücü yetmiyor. 2 kilo, 1 kilo alsan bir şeye yaramıyor, 3- 5 kilo alsan ete dokunuyor, para yok. Durum öyle işte. Allah yardımcımız olsun yapacak bir şey yok. Adamlar kendilerine bir parmak kaldırmayla 300- 500 bin lira dünyanın parasını alıyorlar, emekliye gelince herhangi bir sıkıntı yok. Boş yani" diye konuştu.

Bir başka vatandaş, "Pahalısı da var ucuzu da var yapacak bir şey yok. Patates soğan ucuz mesela. Pahalı olanlar nedir, pek de bir şey almadım ama muz 70 lira diyorlar. Yeşillik ucuz, yeşillik aldık gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başka bir vatandaş ise "Vallahi fiyatlar pahalı mesela bu yeşilliğin hepsini alacağız, ne var ne yoksa. Hiçbir iş yapmıyorum bir 65'lik maaşım var. 5 tane almayacağım da bir tane alacağım" şeklinde konuştu.