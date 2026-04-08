Kadirli'de Selin Ardından Yurttaşlar Tepkilerini Dile Getirdi: "Hiçbir Şekilde Önlem Alınmadı" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadirli'de Selin Ardından Yurttaşlar Tepkilerini Dile Getirdi: "Hiçbir Şekilde Önlem Alınmadı"

08.04.2026 14:37  Güncelleme: 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağışın neden olduğu sel, 2 can kaybına ve evlerin su altında kalmasına yol açtı. Vatandaşlar, her seferinde aynı sorunla karşılaştıklarını ve yetkililerden önlem talep ettiklerini vurguladılar.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesi sakinleri, 2 kişinin de hayatını kaybetmesine neden olan sağanakla ortaya çıkan duruma tepki gösterdiler. Bir ilçe sakini, "Her sel basmasında bu aynı şekilde oluyor. Bunu kaç defa AFAD'a söyledik, belediyeye söyledik, DSİ'ye söyledik hiçbir şekilde önlem alınmadı" dedi.

Kadirli'de evi çamur ve su altında kalan bir vatandaş, her yağmurda evini su bastığını ifade etti. Aynı yurttaş, "Biz önlem istiyoruz. Her yağmurda basıyor, perişanız, sıkışıyoruz. Benim yatalak hastam da var, kaçamadık, içeride kaldık. Sel bastı kuşağımıza kadar. Canımızı zor kurtardık. Sonra kapıyı kırdı, sen azıcık düşünce muhtar da geldi çıkardılar" dedi.

Başka bir yurttaş, "Her yağmurda sel basıyor, önlem istiyoruz. Yol koymadı, bahçe koymadı, götürdü gitti. Önlem istiyoruz önlem" diye konuştu.

Evi çamur ve su altında kalan başka bir vatandaş da, "Dere kenarında evimizin durumu bu. Her yağmurda basıyor, önceki yağmurda da yine basmıştı böyle. Önlem istiyoruz, derenin suyu komple buraya basıyor" şeklinde konuştu.

Daha önceden yaşanan baskınları ilgililere bildirmelerine rağmen sonuç alamadıklarını vurgulayan bir ilçe sakini de şunları söyledi:

"Her sel basmasında bu aynı şekilde oluyor. Bunu kaç defa AFAD'a söyledik, belediyeye söyledik, DSİ'ye söyledik hiçbir şekilde önlem alınmadı. DSİ'ye söyledik, bu bölge iki derenin birleştiği nokta, genişlesin diye ama hiçbir önlem almadılar. Aynı bu şekilde devam ediyor. Bir yağmur yağıyor, yine bassa yine aynısı olacak. Eşyalar kullanılmaz hale geldi. Halısıdır, elektronik eşyası, yatağı, hiçbiri kalmadı."

Yatalak olan annesinin ve babasının selde evde mahsur kaldığını aktaran bir yurttaş da, "Telefon ettiler 'Annen baban içeride kaldı' diye. Kardeşim gelmiş, ulaşmış o kurtarmış. Gelmeseydi ikisi de içeride kalkamıyor ki yataktan. İkisi de yatalak" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Osmaniye, Kadirli, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadirli'de Selin Ardından Yurttaşlar Tepkilerini Dile Getirdi: 'Hiçbir Şekilde Önlem Alınmadı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 15:22:38. #.0.4#
SON DAKİKA: Kadirli'de Selin Ardından Yurttaşlar Tepkilerini Dile Getirdi: "Hiçbir Şekilde Önlem Alınmadı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.