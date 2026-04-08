Kadirli'de Selin Ardından Yurttaşlar Tepkilerini Dile Getirdi: "Hiçbir Şekilde Önlem Alınmadı"

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesi sakinleri, 2 kişinin de hayatını kaybetmesine neden olan sağanakla ortaya çıkan duruma tepki gösterdiler. Bir ilçe sakini, "Her sel basmasında bu aynı şekilde oluyor. Bunu kaç defa AFAD'a söyledik, belediyeye söyledik, DSİ'ye söyledik hiçbir şekilde önlem alınmadı" dedi.

Kadirli'de evi çamur ve su altında kalan bir vatandaş, her yağmurda evini su bastığını ifade etti. Aynı yurttaş, "Biz önlem istiyoruz. Her yağmurda basıyor, perişanız, sıkışıyoruz. Benim yatalak hastam da var, kaçamadık, içeride kaldık. Sel bastı kuşağımıza kadar. Canımızı zor kurtardık. Sonra kapıyı kırdı, sen azıcık düşünce muhtar da geldi çıkardılar" dedi.

Başka bir yurttaş, "Her yağmurda sel basıyor, önlem istiyoruz. Yol koymadı, bahçe koymadı, götürdü gitti. Önlem istiyoruz önlem" diye konuştu.

Evi çamur ve su altında kalan başka bir vatandaş da, "Dere kenarında evimizin durumu bu. Her yağmurda basıyor, önceki yağmurda da yine basmıştı böyle. Önlem istiyoruz, derenin suyu komple buraya basıyor" şeklinde konuştu.

Daha önceden yaşanan baskınları ilgililere bildirmelerine rağmen sonuç alamadıklarını vurgulayan bir ilçe sakini de şunları söyledi:

"Her sel basmasında bu aynı şekilde oluyor. Bunu kaç defa AFAD'a söyledik, belediyeye söyledik, DSİ'ye söyledik hiçbir şekilde önlem alınmadı. DSİ'ye söyledik, bu bölge iki derenin birleştiği nokta, genişlesin diye ama hiçbir önlem almadılar. Aynı bu şekilde devam ediyor. Bir yağmur yağıyor, yine bassa yine aynısı olacak. Eşyalar kullanılmaz hale geldi. Halısıdır, elektronik eşyası, yatağı, hiçbiri kalmadı."

Yatalak olan annesinin ve babasının selde evde mahsur kaldığını aktaran bir yurttaş da, "Telefon ettiler 'Annen baban içeride kaldı' diye. Kardeşim gelmiş, ulaşmış o kurtarmış. Gelmeseydi ikisi de içeride kalkamıyor ki yataktan. İkisi de yatalak" dedi.