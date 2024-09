Kadirli\'de Sarımsak Fiyatları Yükseldi

Yerel

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında sarımsak satan pazarcı, 80 lira ile 200 lira arasında değişen sarımsağın fiyatını vatandaşların pahalı bulduğunu belirterek "Müşteri iki kelle alıyor. 'Pahalı' diyorlar iki kelle alıyorlar" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında sarımsak satan pazarcı esnafı alım gücü düşen vatandaşların bazılarının sarımsağı kilo ile değil tane ile aldığını ifade etti.

"Tarlada verim olmadığı için fiyatlar yüksek"

Pazarcı esnafı şöyle konuştu:

"Burası pazar yeri her her keseye her bütçeye cebinde kaç lirası varsa herkesin parasına göre mal var. 80 liradan tut 200 liraya kadar sarımsak var. Sarımsakta rekolte sağlayamadı vatandaş tarlada verim olmadığı için biraz yüksek. Adam altındaki arabayı satıp işçinin yevmiyesini verdi. Bu sene sarımsak da verim olmadığı için biraz fiyatlar yüksek. 100'e var, 180'e var 200'e var her keseye göre pazarda sarımsak var. Patates, soğan tarlada kaldı. Maliyetler yüksek olduğu için sökemiyor vatandaş. İşçinin yevmiyesi 800 lira, 1000 lira. Patatesi, soğanı 2 liraya 3 liraya verdiği zaman kurtarmıyor, o yüzden sökmüyor dağıtıyor."

Emekli olan aynı zamanda pazarda çalışmak zorunda kalan bir pazarcı ise, "Emekliyim, maaş 12 bin 500 lira. Sarımsak 130 lira, 180 lira, 150 lira. İki diş, iki kelle alıyor, müşteri de iki kelle alıyor. Pahalı diyorlar iki kelle alıyorlar" diye konuştu.