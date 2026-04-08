Kadirli'de Sel Felaketi: İki Ölü

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin yol açtığı hasar sabah saatlerinde net şekilde ortaya çıktı. Sel sırasında park halindeki bazı araçlar birbirinin üzerine çıktı, ev ve iş yerlerinde ciddi maddi zarar oluştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün akşam iki kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin boyutu, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte netlik kazandı. Selden etkilenen bölgelerde çok sayıda araç sular altında kalırken, park halindeki bazı araçlar ise yoğun sel nedeniyle birbirinin üzerine çıktı. Birçok araç metrelerce sürüklendi.

Birçok mahallede su ve kanalizasyon hatları ile zemin kattaki ev ve iş yerlerinde büyük çaplı maddi zarar meydana geldi.

Bölgede yağışların aralıklarla devam etme ihtimaline karşı ekipler teyakkuz halinde bekletiliyor.

Kadirli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, selin olumsuz etkilerinin sürmesi ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarda bugün öğleden sonra eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kararın öğrenci ve personelin güvenliği için alındığı vurgulanarak vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.