Kadirli'de vatandaşlar TÜİK'in enflasyon rakamlarına inanmadıklarını söyledi - Son Dakika
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Kadirli'de vatandaşlar TÜİK'in enflasyon rakamlarına inanmadıklarını söyledi

Kadirli\'de vatandaşlar TÜİK\'in enflasyon rakamlarına inanmadıklarını söyledi
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, TÜİK'in ağustos ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51 olarak açıklamasına tepki gösterdi. Vatandaşlar, fiyatların piyasada artmaya devam ettiğini belirterek açıklanan rakamların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - TÜİK'in ağustos ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51 olarak açıklamasına Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Enflasyonun düşük olduğuna hiç inanmıyorum. Fiyatlar piyasada alıp başını gidiyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51 olarak açıklamasının ardından Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar açıklanan rakamlara tepki gösterdi. Vatandaşlar, artan gıda fiyatları, düşen alım gücü ve yüksek yaşam maliyetlerine dikkati çekti.

Kadirli'de bir vatandaş TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına inanmadığını belirterek, "TÜİK'e inanmıyorum. Piyasaları görüyorum, her şey pahalı. Bir şeyin fiyatının düştüğü yok. Enflasyon hep yüksek, onun için inanmıyorum. Ev kirasına, çaya, şekere, şuna buna, her şeye zam geliyor. Emeklilere Allah yardım etsin. Kimisi yolda kalıyor, kimi aç kalıyor, kimi susuz kalıyor, kimi çay parası, kimi çorba parası veremiyor. Yazık yani" diye konuştu.

"TÜİK DEVLETİN DESTEKÇİSİ"

Emekli bir vatandaş ise TÜİK'e yönelik eleştirilerini, "TÜİK devletin destekçisi, devletin arkasında bulunan bir kurum. Yüzde 80, 90, 100 değil, 150 desin de göreyim. Doğruyu söylesin. Oraya karşıt görüşte bir profesör çıksın, konuşsun bakalım" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY GÜNDEN GÜNE ARTIYOR"

Bir başka vatandaş da fiyatların sürekli arttığını belirterek, "Günden güne her şey kıpırdayıp duruyor. Artık büyüklerimiz bunu duyuyor mu, duymuyor mu bilmiyorum. Hiçbir şey yerinde durmuyor. Eğer sesimizi duyuyorlarsa lütfen Allah rızası için ilgilensinler" dedi.

76 yaşındaki bir vatandaş ise, "Bugüne kadar gelmiş geçmiş hükümetlerin en kötüsü bu. Enflasyonu hazırlayan TÜİK de yalan söylüyor. 276 dese yine inanmam. Allah bu millete yardımcı olsun. Yalnız bu millet de seçmesini bilsin" ifadelerini kullandı.

Bir diğer vatandaş da açıklanan enflasyon oranının piyasa koşullarını yansıtmadığını savunarak, "Enflasyonun düşük olduğuna hiç inanmıyorum. Fiyatlar piyasada alıp başını gidiyor. Dolmuşa da zam geliyor, her şeye zam geliyor. Pazara git bakalım, 100 liradan aşağı ne var? Hiçbir şey yok" dedi.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Osmaniye, Kadirli, Ağustos, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadirli'de vatandaşlar TÜİK'in enflasyon rakamlarına inanmadıklarını söyledi - Son Dakika

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