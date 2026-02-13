Kadirli Emeklileri Ramazan İçin Endişeli

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaklaşan ramazan ayı sebebiyle emekliler alışveriş yapamadıklarını ifade ettiler. Emekli Osman Bulunuz, "Tarladan otları, kömeçleri toplar yeriz. Et yok, et işi bitti. Emekli yaşayamaz oldu, bitti emekli" diyerek tepkisini dile getirdi.

Ramazan ayına sayılı günler kala çarşı pazardaki hazırlıklarda eski yıllardaki hareketlilikten eser yok. Artan yaşam pahalılığı karşısında geçimini sağlamakta zorlanan yurttaş, bu yıl ramazan ayını nasıl geçireceğini düşüyor. Osmaniye'nin Kadirli ilçesine yaşayan emekliler ramazan ayı için hazırlık yapamadıklarını anlattı.

Emekli yurttaş Osman Bulunuz "Ne ile yapalım hazırlık, aldığınız üç kuruş emekli maaşı" ifadelerini kullanarak, şöyle konuştu:

"Ramazan'da ne yiyeceğiz ot, çöp bulursak, bereket ki buralar köy yerleri, onun için tarladan otları, kömeçleri toplar yeriz. Et yok, et işi bitti. Kurbandan kurbana eskiden kesiyordu vatandaş, dağıtıyordu komşulara hali vakti iyi olanlar şimdi alıyorlar dolaba koyuyorlar çıkartıp çıkartıp yiyorlar. Onlar da vermiyor kimseye. Ramazan orucunu tutabilmek için yemek gerek, beslenmek gerek. Sahurun da iyi olması gerek. Yiyemeyen adam zaten aç, ha oruç tuttu ha tutmadı ne oldu ki neye yarar? Zaten oruçun 365 gününü geçiriyoruz bir de gecesi var. Emekli yaşayamaz oldu, bitti emekli."

Emekli bir öğretmen, "Evde pek yiyecek yok. Pişirecek pek bir şey yok. Evlerde taş yiyoruz, vaziyet böyle. 'Emekliler çok yaşıyor' diyorlar. 'Onun için maaşları az veriyoruz' diyorlar. Vaziyet kötü. Eti ne ile alalım ? Et'in kilosu kaç lira biliyor musun?" dedi.

"Medine hurmasından vazgeçip su ile orucumuzu açacağız"

Soner Karasuleymanoğlu isimli vatandaş da tepkisini, şu sözlerle ifade etti:

"Ramazan hazırlığını nasıl yapalım, Mecliste milletvekilleri birbirine giriyor, kavga ediyor, emeklinin halinden anlayan hiç yok. Emekli aç ve perişan. Ramazan ayında özel bir hazırlık yapma imkanı yok. Bana verdikleri zam 1500 lira, 1500 lira anca 1,5 kilo et yapar. Et almaya da zaten fırsat yok, o paranın yeri hazır zaten. Şartlara göre evde ne bulursak onu yiyeceğiz. İftarı su ile açacağız, Medine hurmasını yeme şansımız yok, manda yoğurdunu yeme şansımız yok. Medine hurmasından vazgeçip su ile orucumuzu açacağız."