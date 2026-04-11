Kadirli Emeklileri Tatile Gidemiyor - Son Dakika
Kadirli Emeklileri Tatile Gidemiyor

11.04.2026 11:34
Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki emekliler, düşük maaşlar nedeniyle tatile çıkamadıklarını ifade etti.

(OSMANİYE) -Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler maaşlarını yetmediğini bu nedenle tatil planı yapamadıklarını söyledi. Emekli bir vatandaş, "Maalesef tatile hiç gitmedim. Gelip buralarda bir ay geziyorlar Avrupalılar... Rüyamda gidebilirsem yine zor" derken, başka bir vatandaş ise, "Tatile gidemiyoruz, para yok. Hiçbir yere gidemiyoruz evden çıkıp çarşıya geliyoruz, geri dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler maaşlar yetmediği için hiç tatile gidemediklerini tatil planı yapamadıklarını belirtti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir emekli, "Tatile nasıl gideyim? Ne ile gideyim? Kaç lira para alıyorum ki" dedi.

"Ömrümde hiç tatile gitmedim"

Bir emekli vatandaş, "Çarşıya çıkamıyoruz siz ne diyorsunuz. Maalesef tatile hiç gitmedim. Gelip buralarda bir ay geziyor Avrupalılar... Rüyamda gidebilirsem yine zor" derken, bir başka emekli, "Mümkün değil, daha ömrümde hiç gitmedim ki" diye konuştu.

Bir emekli ise "Tatil planım da yok, aldığım maaşla tatile de gidemem. Ancak zar zor bana yetiyor. Hiç gitmedim bu zamana kadar tatile. Avrupa'daki emekliler gidiyor ama biz gidemiyoruz işte" dedi.

Başka bir emekli ise "Tatile gidemiyoruz efendim, yok para yok. Hiçbir yere gidemiyoruz evden çıkıp çarşıya geliyoruz, geri dönüyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Kadirli, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadirli Emeklileri Tatile Gidemiyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Kadirli Emeklileri Tatile Gidemiyor - Son Dakika
