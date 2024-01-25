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Kadirli Marangozcular Sitesi Esnafı Yol ve Kanalizasyon Sorununa Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Kadirli Marangozcular Sitesi Esnafı Yol ve Kanalizasyon Sorununa Tepki Gösterdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan Marangozcular Sitesi esnafı, yol ve kanalizasyon sorununun çözülmemesine tepki gösterdi. Kadirli Marangozcular Kooperatifi Başkanı Gülabi Çetin, 5 yıl geçmesine rağmen sorunların hala çözülmediğini belirterek, çalışma ortamının sağlıksız olduğunu ve kendilerine yeterli destek verilmediğini ifade etti.

25.01.2024 - 15:48,  Güncelleme: 15:52
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Marangozcular Sitesi esnafı, yol ve kanalizasyon sorununun çözülmemesine tepki gösterdi. Kadirli Marangozcular Kooperatifi Başkanı Gülabi Çetin, "Katma değer üretiyoruz. Kadirli için ciddi bir çalışanlar var görüldüğü gibi bunların hepsi site çalışanları ve iş yeri sahipleri. Bakımsız ve sahipsiz işin açığı. 5 yıl geçti hala bir şey yapılmadı" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde marangozcular sitesinde esnaf, yol ve kanalizasyon sorununa çözüm bulunmamasına tepki tepki gösterdi.

"SAĞLIKSIZ BİR ORTAMDA ÇALIŞIYORUZ"

Kadirli Mobilyacılar Kooperatifi Başkanı Gülabi Çetin, şunları söyledi:

"Tüm organize sanayi yolumuz görüldüğü gibi yolumuz yok, altyapı, kanalizasyonumuz yok, hep kuyularda burada. Katma değer üretiyoruz. Kadirli için ciddi bir çalışanlar var görüldüğü gibi bunların hepsi site çalışanları ve iş yeri sahipleri. Bakımsız ve sahipsiz işin açığı. 5 yıl geçti hala bir şey yapılmadı. Bizim buradaki sorunlarımız görüldüğü gibi yolumuz yok, altyapımız yok, kanalizasyon kimileri kuyu kazmış, kimisi hiç kuyu kazmadığından yazın sivrisinek işte ne bileyim böyle çok ortaklıktaki pis kokular sağlıksız bir ortamda çalışıyoruz. Ne bir çöp bidonumuz var ne doğru düzgün suyumuz akıyor. Çalışan arkadaşlarımız ve iş yeri sahiplerimiz biz kaç sefer söz almamıza rağmen sözler yerine getirilmedi. Arkadaşlar çok sahipsiziz ve biz buranın su paralarını ödüyoruz, emlak vergisini ve tabela vergisini ödüyoruz ama bize bakan yok."

Kadirli Marangozcular Sitesi Esnafı Yol ve Kanalizasyon Sorununa Tepki Gösterdi
Kaynak: ANKA
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