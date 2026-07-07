Kadirli TOKİ'de Su Kesintisi İsyanı

(OSMANİYE) - Haber: Burhan Demircioğlu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki TOKİ konutlarında günlerdir süren su kesintisi, site sakinlerinin tepkisine neden oldu. Arızalanan dalgıç pompası nedeniyle su verilemediği belirtilirken, vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını söyledi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Mezretli Köyü'nde depremzedeler ile dar gelirli vatandaşlar için inşa edilen TOKİ konutlarında günlerdir suların akmadığı belirtiliyor. Site sakinleri günlerdir suya ulaşamadıklarını belirterek sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

Yetkililer, yer altı suyunu depolara aktaran dalgıç pompanın arızalanması nedeniyle konutlara su verilemediğini belirtti.

"DIŞARIDAN SU TAŞIYORUZ"

Site sakinlerinden İlyas Arslantaş, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Üç gündür banyo yapamıyoruz. İçme suyunu dışarıdan taşıyoruz. Buraya taşındığımız günden beri sürekli bir sorun yaşıyoruz. Yol sorunu çözüldü, bu kez su sorunu başladı. Suyu parayla alıyoruz, ona da yetişemez olduk. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Mehmet Ali Çakı ise şunları söyledi:

"Üç gündür suyumuz yok, mağduruz. Abdest bile alamıyoruz namaza gitmek için. Yönetime gittik, bize söylenen 'Bizim yapabileceğimiz bir şey yok'. Yönetim başka birimlere aktarıyor, başka birimlere gidiyoruz 'yönetimle ilgili' diyorlar. Yani sorun yaşıyoruz, sorunumuzun çözülmesini istiyoruz. Vatandaş olarak burada herkes mağdur. İtfaiyenin araçlarından suyu teslim alıyoruz, evlere götürüyoruz taşıyoruz. Ayrıca yıllardır içme suyunu marketten satın alıyoruz."

"KARAÇAY'A GİDİP BANYO YAPTIM"

Bir diğer vatandaş "Bu TOKİ'ye ilk taşınanlardan birisi benim. İnşaat suyunu çektim ben binaya. Koktuk, dört gündür suyumuz yok. Bidonları doldurdum ben arabanın arkasına, camiye gidiyorum. Size yemin ediyorum bir saat önce Karaçay'a gittim banyo yaptım geldim" diye konuştu.

Bir başka site sakini ise, "Üç gündür ne çamaşır ne bulaşık yıkayabiliyoruz. İşten geliyoruz, duş alamıyoruz. Çocuklarımız da aynı sıkıntıyı yaşıyor. Çevre düzenlemesi de yetersiz, parkların çevresinde yılanlar görülüyor. İnsanlar artık bu sorunlardan bıktı. Kalıcı bir çözüm istiyoruz" dedi.

Bir diğer vatandaş ise, "Bu sitelerde sürekli aynı sorun yaşanıyor. İnsanlar su bulmak için oradan oraya gidiyor. Ne içecek su bulabiliyoruz ne de temizlik yapacak su. Buna artık bir çözüm bulunmalı. Para da yok, su da yok" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, su kesintisinin dalgıç pompadaki arızadan kaynaklandığını, arızanın giderilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.