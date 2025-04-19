Kadirli TOKİ Konutlarında Su Sıkıntısı

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde TOKİ tarafından 250 bin konut projesi kapsamında orta gelirliler için yapılan evlerde vatandaşlar yaklaşık bir aydır su sıkıntısı yaşıyor. Mağdur olduklarını dile getiren Yılmaz Aslan, "Böyle olduğunu bilseydim gelmezdim, ben bu TOKİ'yi teslim bile almazdım" derken; Fatma Aşçı ise "Taşındığım günden beri elimde bidonlarla köyden su taşır gibi su taşıyorum" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Mezretli köyünde orta gelirli vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlarda su sıkıntısı yaşanıyor. Konutlarda şebeke borularının olduğunu ancak şebekeye gelen ana su boru hattı olmadığını ifade eden vatandaşlar bu konuda bir çözüm bekliyor.

"Evlerimizde bir damla su akmamaktadır"

Yılmaz Aslan şunları söyledi:

"TOKİ'nin bizler için yapmış olduğu 250 bin konut projesi kapsamında orta gelirli sınıf için yapmış olduğu TOKİ konutlarını bizlere teslim ettiler. Lakin biz anahtarları alıp evlerimize geldiğimizde, evlerimizde bir damla su olmadığını, elektrik olmadığını, doğal gaz olmadığını, altyapı olmadığını, TV sistemlerinin çalışmadığını, koridor lambalarımızın yanmadığını fark ettik. Uğraşlarımız sonrasında bazı şeylerimizi kendimiz hallettik lakin su işini çözemedik. Suya da gelince şantiyenin suyunu kullanmaktayız. Kendi evimize hortumla su çektik. Şu an için dairelerimizde bir damla su akmamaktadır. Temizlik yapamıyoruz, ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz, çocuklarımız var taşındık. Dairelerimizde elektrik var, aboneliklerimizi aldık, doğal gazımızı bağlattık. İnternet çektiremedik, uydu antenler çalışmıyor, ortak alanı emlak yönetimi üzerine almadığı için ortak alanlarımız çalışmıyor. Suyumuz akmıyor, şu an bir damla suyumuz yok bizim. Bize binanın bittiğini söylediler. Ben konuyu araştırdığımda şantiyenin kuyusu olduğunu, kuyudaki suyun tahlile gönderildiğini, bir hafta içinde tahlilden geleceğini ve binalara verileceğini söylediler. Bildiğin resmen bizi kandırdılar. Bilseydim gelmezdim, böyle olduğunu bilsem ben bu TOKİ'yi teslim bile almazdım."

"Elimde bidonlarla köyden su taşır gibi su taşıyorum"

Fatma Aşçı ise "Ben taşınalı iki hafta oldu bu TOKİ'ye. Bize tamamen bitmiş olduğunu söylediler. Biz de ona istinaden evlerimizi taşıdık çünkü iki yere kira vermek istemiyoruz. Zor durumda kalmamak için evimizi taşıdık. Taşındığım günden beri elimde bidonlarla köyden su taşır gibi su taşıyorum. Bulaşığımı elimde yıkıyorum, çamaşırımı götürüp kayınvalidemde yıkıyorum. Banyomuzu yapamıyoruz çok zor durumdayız. Suyu satın alıyoruz içme suyunu haliyle" dedi.

"Bu sorunların giderilmesini istiyorum"

Mustafa Tekeş ise "Kadirli TOKİ konutlarında oturuyoruz. Bize TOKİ konutlarını teslim ettiklerinde 'Her şey hazır, gelip oturabilirsiniz, anahtarınızı teslim alabilirsiniz' dediler. Ama geldiğimizde evimize girdiğimiz zaman evimizde bir damla suyumuz akmıyor. Çocuklarımızla perişan oluyoruz. Ortak gider alanlar hiçbir şekilde açılmadı. Bu sorunların giderilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.