Ardahanlı Adnan Bozyiğit, yeteneğiyle şaşırtıyor! Duyanlar inanmakta zorluk yaşıyor - Son Dakika
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Ardahanlı Adnan Bozyiğit, yeteneğiyle şaşırtıyor! Duyanlar inanmakta zorluk yaşıyor

21.11.2022 11:15

Ardahan'ın Posof ilçesinde yaşayan ve kendisini tamamen bitkilere adayan Adnan Bozyiğit'in kafasına vurulan elmanın rengini tahmin etmesi, görenleri çok şaşırtıyor.

Posof ilçesinde kendisini tamamen tabiata adayan emekli öğretmen Adnan Bozyiğit, bitkilerle beraber yaşıyor. Bozyiğit, kafasına vurulan elmaların renk ve cinsini biliyor.

KAFASINA ALDIĞI DARBEDEN ELMANIN CİNSİNİ BİLİYOR

Meyvelere karşı ilgisini ve duyarlılığını evinin önüne diktiği fidanlarla anlatan Adnan Bozyiğit, kafasına vurulan elmanın cinsini ve rengini biliyor. Çeşitli cins ve renkteki elmalar arasında kafasına vurulan elmanın rengini söyleyen Bozyiğit, görenleri şaşırtıyor.

Ardahanlı Adnan Bozyiğit'in çok ilginç bir yeteneği var! Duyanlar inanmakta güçlük çekiyor
Ardahanlı Adnan Bozyiğit'in çok ilginç bir yeteneği var! Duyanlar inanmakta güçlük çekiyor
Ardahanlı Adnan Bozyiğit'in çok ilginç bir yeteneği var! Duyanlar inanmakta güçlük çekiyor
Kaynak: İHA
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Ardahan, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ardahanlı Adnan Bozyiğit, yeteneğiyle şaşırtıyor! Duyanlar inanmakta zorluk yaşıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahanlı Adnan Bozyiğit, yeteneğiyle şaşırtıyor! Duyanlar inanmakta zorluk yaşıyor - Son Dakika
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