Meyvelere karşı ilgisini ve duyarlılığını evinin önüne diktiği fidanlarla anlatan Adnan Bozyiğit, kafasına vurulan elmanın cinsini ve rengini biliyor. Çeşitli cins ve renkteki elmalar arasında kafasına vurulan elmanın rengini söyleyen Bozyiğit, görenleri şaşırtıyor.

Kaynak: İHA

Ardahan, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Ardahanlı Adnan Bozyiğit, yeteneğiyle şaşırtıyor! Duyanlar inanmakta zorluk yaşıyor - Son Dakika

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