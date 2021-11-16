Kafasını konserve kutusuna sıkıştıran kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kafasını konserve kutusuna sıkıştıran kediyi itfaiye kurtardı

DENİZLİ - Denizli'de Pamukkale ilçesinde kafası teneke konserve kutusuna sıkışan sokak kedisi, vatandaşlar tarafından götürüldüğü itfaiye şubesinde kurtarıldı.

Olay Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesinde meydana geldi. Yol üzerinde gördüğü konserve kutusundaki yemeği yemeye çalışırken kafası sıkışmış bir teneke konserve kutusu ile dolaştığını ve konserve kutusunu çıkarabilmek için uğraş verdiğini fark eden vatandaşlar, yavru kediyi arabalarına alarak en yakın itfaiye merkezine götürdü.

Yavru kedinin kafasının sıkıştığını gören itfaiye ekipleri, yaklaşık 8 dakikalık çalışmanın ardından, teneke konserve kutusunu keserek sokak kedisinin kafası sıkıştığı yerden kurtardı. Kafasının sıkıştığı yerden sağlıklı bir şekilde kurtarılan kedi ise daha sonra doğaya salındı.