Kafes Balıkçılığına Tepki! - Son Dakika
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Kafes Balıkçılığına Tepki!

Kafes Balıkçılığına Tepki!
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Zonguldak'ta planlanan kafes balıkçılığı projeleri çevre örgütlerinden tepki aldı. Gıda güvenliği ve deniz ekosistemine tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi.

(ZONGULDAK) - Zonguldak ve Batı Karadeniz kıyılarında kurulması planlanan kafes balıkçılığı projeleri çevre örgütlerinin tepkisine neden oldu. Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri Platformu Sözcüsü Çetin Yılmaz, kafes balıkçılığına karşı olduklarını vurguladı. Yılmaz, kafes balıkçılığının gıda güvenliği ve deniz ekosistemi için tehdit olduğunu belirtti.

Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri Platformu Sözcüsü Çetin Yılmaz, Zonguldak'ta planlanan kafes balıkçılığının deniz ekosistemi, gıda güvenliği ve küçük balıkçılar açısından risk oluşturduğunu savundu. Bölgede sanayi tesislerinin deniz kirliliğine yol açtığını öne süren Yılmaz, denetimlerin yetersiz kaldığını ve kafes balıkçılığı projelerine karşı olduklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Şimdi kafes balıkçılığı bizim bölgemizde, hem de Karadeniz'de yapılmak isteniyor. Burası 10 metrelerce dalga alan bir bölge. Muhtemel kurulmasıyla beraber çok ciddi kafes balıkçılığı kazaları da yaşanacaktır. Ayrıca kafes balıkçılığına biz karşıyız. Halk olarak karşıyız. Kafes balıkçılığı bir defa bizim gıda güvenliğimiz için bir tehdit. İkincisi, kafes balıkçılığı bölgemizdeki deniz ekosistemi için bir tehdit. Üçüncüsü, kafes balıkçılığı bölgemizdeki küçük balıkçıların ekmeğiyle oynuyor ve binlerce insanın yaşamını etkileyen bir tehdit oluşturuyor.

Bir başka konu da kafes balıkçılığının olduğu yerlerde, Karadeniz'in değişik bölgelerinde gördüğümüz gibi, kafes balıkçılığından alınan balıklar için uygun OSP'lerde fabrikalar kuruluyor. Bu fabrikaların atıklarının bertaraf edilmesi de ayrı bir sorun. Bu süreci biz takip ediyoruz. Ancak takip etmemize rağmen Tarım Bakanlığı'na sorduğumuzda, Tarım Bakanlığı muhtemel bu bölgeler için 'plajlar bölgesidir, askeri alandır, ancak araştırmalarımız devam etmektedir' diyor. Bir taraftan da şehir içerisindeki duyumlarımız, iktidardan da destek alan TSO'ların belli askeri güvenlik bölgeleri ve askeri alanlar için yeni bir kararnameyle izin çıkarttırmak üzere oldukları yönünde. Bu anlamda endişeliyiz. Ereğli, Zonguldak, Akçakoca, Kilimli ve Kozlu balıkçı kooperatifleri bu işe karşı. Henüz bakanlık bize hiçbir detay vermiyor. Dolayısıyla durum böyle olunca da herhangi bir hukuksal süreç başlatamadık. Zamanı gelince gerekeni yapacağız."

Kaynak: ANKA

Balıkçılık, Zonguldak, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kafes Balıkçılığına Tepki! - Son Dakika

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