KAFFED'den Suriye Çerkeslerine Yardım Tırları - Son Dakika
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KAFFED'den Suriye Çerkeslerine Yardım Tırları

KAFFED\'den Suriye Çerkeslerine Yardım Tırları

KAFFED, Suriye Çerkesleri için 3 tır gıda malzemesi gönderdi. Kampanya Ramazan ayında sürecek.

03.03.2025 10:51
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Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED), Suriye Çerkes Hayır Derneği ile ANDA Arama Kurtarma Derneği ile beraber düzenlediği Suriye Çerkeslerine destek kampanyasında toplanan 3 tır gıda malzemesini Suriye'ye gönderdi.

KAFFED yönetim kurulu üyesi, Suriye Çerkeslerine destek komisyonu koordinatörü Selahattin Cantürk ve Suriye Çerkes Hayır Derneği'nin kardeş derneği olarak belirlenen Adana Çerkes Kültür Derneği'nin Başkanı Mutlu Kınık, tırların sınır kapısından geçiş işlemlerine eşlik etti. Konvoya eşlik etmek üzere Anda Derneği Hatay Temsilcisi Mahmut Kuneşko, KAFFED Suriye Çerkeslerine destek komisyonu üyesi Perit Cimuk, Adana Çerkes Derneği yönetim kurulu üyesi Şahin Nayır da Suriye'ye geçti.

Tırlar önce Suriye Çerkes Hayır Derneği Humus şubesine uğrayarak yardımların bir bölümünü teslim edecek, ardından Şam'a geçerek dernek genel merkezine yardımları ulaştıracak. Suriye'deki Çerkeslere destek kampanyası ramazan ayı içinde de devam edecek. Bu yıl KAFFED zekat ve fitreler başta olmak üzere tüm sosyal yardımlaşma imkanlarında, zor zamanlar geçiren Suriyedeki Çerkeslere öncelik verecek. Toplanan yardımlar, Suriye Çerkes Hayır Derneği ile koordineli şekilde ihtiyaç sahibi Çerkeslere iletilecek.

KAFFED Genel Başkanı Ünal Uluçay, Suriye'de Çerkesler ile kurulan yakın işbirliği köprüsünün iki ülke ilişkileri açısından da önem arz ettiğini söyledi. Daha önce gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında görüşülen Türkiye'nin Şam Maslahatgüzarı Büyükelçi Prof. Dr. Burhan Köroğlu'nun da bu çerçevede ilişkilerin geliştirilmesini desteklediğini dile getiren Uluçay, "Yine ziyaret kapsamında görüştüğümüz yeni rejimin üst düzey yetkilileri de Çerkesler dahil tüm Suriyelilerin huzur içinde yaşayacağı adil bir rejim hedeflediklerini, KAFFED'in bu konudaki katkılarını önemsediklerini dile getirdi. Suriye Çerkesleri ile ilişkilerimizi artırarak ve çeşitlendirerek sürdürmeyi planlıyoruz. Kampanyamıza şimdiye kadar katkı veren ve Ramazan ayı boyunca da katkı vermeye devam edecek olan hayırsever dostlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Mutlu Kınık ise yardım kampanyası kapsamında ilk parti tırları gönderdiklerini belirterek, "Tabii ki bu yeterli değil. Oradaki yaşayan hemşehrilerimizin çok küçük desteğe ihtiyacı var. Hemşehrilerimizi yardım kampanyasına katılmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Ayrıca kampanyaya katkı vermek isteyenlerin bağışlar için federasyon ve derneklere başvurabilecekleri belirtildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Suriye, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel KAFFED'den Suriye Çerkeslerine Yardım Tırları - Son Dakika

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