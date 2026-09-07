Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarında özel yetenek sınavları iki bölüm için başladı - Son Dakika
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Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarında özel yetenek sınavları iki bölüm için başladı

Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarında özel yetenek sınavları iki bölüm için başladı
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Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarında 2026-2027 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavları başladı. Adaylar, Müzik ile Geleneksel Türk Müziği bölümlerinde jüri karşısında yeteneklerini sergiliyor; başarılı olanlar dört yıllık lisans eğitimi almaya hak kazanacak.

Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarında, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavları başladı. Konservatuvar bünyesinde 4 yıllık lisans eğitimi almak isteyen aday öğrenciler, hayallerindeki bölüme girebilmek için yeteneklerini jüri karşısında sergiliyor.

KAÜ Devlet Konservatuvarında yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde özel yetenek sınavı heyecanı yaşanıyor. Farklı alanlardan konservatuvar eğitimi almak isteyen adaylar, sınavlarda başarılı olarak sanat eğitimine adım atabilmek için ter döküyor.

Alanında uzman akademisyen ve öğretim üyelerinden oluşan jüri heyeti tarafından gerçekleştirilen sınavlarda adayların başvurdukları alanlara yönelik yetenekleri titizlikle değerlendiriliyor. Adayların müzikal becerileri, ritim duyguları, ses özellikleri ve enstrüman hakimiyetleri, tercih ettikleri anasanat dallarının özelliklerine göre sınava tabi tutuluyor.

"İki bölümde öğrenci kabul edilecek"

2026-2027 eğitim-öğretim yılında Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Müzik Bölümü ile Geleneksel Türk Müziği Bölümü bünyesindeki farklı anasanat dallarına öğrenci alınacak.

Müzik Bölümü kapsamında; Piyano, Arp ve Gitar Anasanat Dalı, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı ve Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı alanlarında öğrenci kabulü gerçekleştirilecek.

Geleneksel Türk Müziği Bölümünde ise; Türk Halk Müziği Anasanat Dalı ve Türk Halk Oyunları Anasanat Dalı için adayların yetenekleri değerlendirilecek.

"Geleceğin sanatçıları jüri karşısında"

Sınavlara katılan adaylar, eğitim almak istedikleri alanlara yönelik performanslarını sergileyerek jüri üyelerinden başarılı puan almaya çalışıyor. Sınav sürecinde adayların yalnızca mevcut yetenekleri değil, seçtikleri sanat dalına yönelik yatkınlıkları ve temel becerileri de değerlendiriliyor.

Başarılı olan adaylar, Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarında dört yıllık lisans eğitimi alma hakkı kazanacak. Böylece farklı sanat dallarında kendilerini geliştirmek isteyen öğrenciler, akademik ve uygulamalı eğitim sürecine adım atmış olacak.

Özel yetenek sınavlarının tamamlanmasının ardından başarılı olan asil ve yedek adayların isimlerinin Kafkas Üniversitesinin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

Kars'ta sanat eğitiminin önemli merkezlerinden biri olan Devlet Konservatuvarında gerçekleştirilen sınavlar, gençlerin sanat alanındaki geleceklerine yön vermeleri açısından da önem taşıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarında özel yetenek sınavları iki bölüm için başladı - Son Dakika

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