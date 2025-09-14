Kağan Lösemiyi Yendi, Balonlarla Kutlandı

İki yıl boyunca lösemi ile mücadele eden 6 yaşındaki Kağan Akan hastalığı yendi. Kağan'ın ailesi, arkadaşları ve yüzlerce vatandaş gökyüzüne balon bıraktı. Kağan'ın mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Kocaeli Üniversitesi'nde 2023 yılında lösemi tanısı konulan 6 yaşındaki Kağan Akan, iki yıl süren kemoterapi ve tedavinin ardından hastalığını yenmeyi başardı. Kağan'ın zaferinin ardından Seka Park uçurtma tepesinde yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı. Etkinliğe, Kağan'ın ailesi, arkadaşları, sevenleri ve Kağan'ın sevincine ortak olmak isteyen yüzlerce kişi katıldı.

"Onlar hiç üzülmesinler ve hiç hasta olmasınlar"

"Onlar hiç üzülmesinler ve hiç hasta olmasınlar diliyorum" ifadelerini kullanarak konuşmasına başlayan Çiğdem Akan, "Kağan 2023 yılında lösemi tanısı aldı. Hepimiz için zor bir süreçti aktif olarak 8 ay kemoterapi aldı. Bizim için zordu. Çocuğumuzu kaybetme korkusu yaşadık ama çok şükür, bugün iyileşti ve balonlarımız uçtu. Bu anı yaşamak, bizim için çok anlamlı ve çok güzeldi. Uçan balonlar sadece Kağan için değil, iyileşmiş bütün çocuklar ve hastane odasında gökyüzüne bakan bütün hasta çocuklar için uçsun. Çocuklar, dünyanın en değerli ve en güzel varlıkları. Onlar hiç üzülmesinler ve hiç hasta olmasınlar. Ben 2 yıl boyunca ağlamamak için kendimi çok tuttum. Kağan'ı mutlu etmeye çalıştım, çünkü bu hastalıkta motivasyon çok önemli. Mutlu olması, çok önemli. O yüzden annenin mutlu olması, çocuk için çok daha önemli. Doktor artık iyileştiğini, tedavinin bittiğini söyleyince çok ağladım. 2 yıldır tuttuğum gözyaşları birikti ve aktı. Ağlayarak ifade ediyorum kendimi" diye konuştu.

"Allah kimseyi çocuğuyla sınamasın çünkü çok zor"

Baba Bekir Akan ise, "Allah kimseyi çocuğuyla sınamasın, çünkü çok zor. Yaşadıklarımızın tarifi yok. Ateş düştüğü yeri yakıyor maalesef. Yaşadıklarımızı bir biz, bir de Allah bilir. Tarifi yok. Allah'a şükürler olsun, şu an çocuğumuz iyi. İnşallah hastanede yatan bütün çocuklar da, annesi ve babasıyla birlikte bu mutluluğu yaşar, tez zamanda iyileşirler. Hastane köşelerinde elinizden hiçbir şey gelmediği sürece, kenarda beklemek çok zor bir şey. Allah'a şükürler olsun ki atlattık" şekilde konuştu. - KOCAELİ