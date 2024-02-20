Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin Gençlerle Buluştu

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Belediye Gençlik Meclisi'nin düzenlediği 'Gençler Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programına katılarak tecrübelerini paylaştı.
Belediye Gençlik Meclisi Başkanı Merthan Aslan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen buluşmaya yaşları 17-28 arasında değişen 200'ün üzerinde Kağıthaneli genç katıldı. Gençler şehir yönetimi, mevcut çalışmalar ve gelecek dönem projeleri hakkında merak ettiklerini Başkan Öztekin'e sordu.
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin gençlerle tecrübelerini paylaşırken hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiyesinde bulundu. Öztekin, "Öncelikle kendinizi keşfedin. Yeteneklerinizi bilin ve geliştirin. En iyi yapabileceğiniz, yaparken de mutlu olacağınız işleri seçin. Bu sayede hem işinizi çok iyi yapar, hem etrafınıza faydalı olur hem de hayatı daha anlamlı yaşarsınız. Vaktinizin değerini bilin. Zamanı iyi değerlendirin. Profesyonel işinizin yanında en az bir yabancı dil, sportif veya sanatsal bir beceri de kazanmalısınız" dedi.
Kağıthane'de 5 yılda gençler özelinde yapılan çalışmaları da değerlendiren Başkan Öztekin, "Sizlerin daha donanımlı bireyler olması için eğitim hayatınızı destekleyecek birçok proje geliştirdik. Gençhane, Millet Kıraathaneleri, Uygulamalı Eğitim Platosu, Genç Girişimci Merkezi, Proje Üretim Merkezi, Kültür ve Sanat Akademileri, Uzay Evi, Eğitim Kampüsleri, Sosyal Medya Stüdyosu, İstihdam Hizmet Noktası, Sporcuhane, yeni okul ve spor kompleksleri projelerimizle sizlerin daha başarılı bireyler olmanızı hedefliyoruz. Projelerimizin yanında sosyal hizmetlerimizle de sizleri destekliyoruz. Üniversiteye hazırlık, yabancı dil ve kişisel gelişim kurslarımız, online eğitimlerimiz, spor ve sanat alanında 30 farklı branşta sunduğumuz derslerimiz; nakdi ve ayni desteklerimiz, YKS ücretlerinin karşılanması, İHA eğitimleri ve kültürel etkinliklerimizle en güzel çağınızı zahmetsiz, gönlünüzce yaşamanızı istiyoruz. Sosyal hayatınıza değer katacak Yeşil Vadi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu'nu, meydanları, yeşil alanları, millet bahçeleri ve parkları ilçemize kazandırdık" diye konuştu.
Gençler programın sonunda Kağıthane'ye kazandırdığı projeler için Başkan Öztekin'e teşekkür etti. - İSTANBUL
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