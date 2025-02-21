Kağıthane Belediye Başkanı Öğretmenlerle Buluştu - Son Dakika
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Kağıthane Belediye Başkanı Öğretmenlerle Buluştu

Kağıthane Belediye Başkanı Öğretmenlerle Buluştu

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yeni atanan öğretmenlerle düzenlenen programda bir araya gelerek, eğitim alanındaki yatırımlar ve projeler hakkında bilgi verdi.

21.02.2025 13:07  Güncelleme: 13:17
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Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçeye yeni atanan öğretmenler için düzenlenen programda eğitimcilerle bir araya geldi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçeye yeni atanan öğretmenler için düzenlenen programda eğitimcilerle bir araya geldi. Nurtepe Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmaya Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kaymakam Niyazi Erten ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Hoşyiğit ve ilçeye yeni atanan öğretmenler katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda, öğretmenler ilçede görev yapacak olmaktan duydukları heyecanı paylaştı. Programın sonunda Başkan Öztekin ve protokol üyeleri, öğretmenlerle sohbet ederek görüş ve önerilerini dinledi.

Kağıthane Belediyesi'nin eğitim alanında hayata geçirdiği projeler ve yatırımlar

Kağıthane Belediyesi, eğitim alanında hayata geçirdiği projeler ve yatırımlarla ilçede önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Mevcut okullar modernize edilerek yeni okullar inşa edildi. İlçe de riskli olarak tespit edilen Talatpaşa Günebakan İlkokulu, Osman Tevfik Yalman Ortaokulu, Seyrantepe İlkokulu, Seyrantepe Ortaokulu, Çamlıvadi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun dönüşümleri tamamlanarak depreme dayanıklı hale getirildi. Çamlıvadi İlkokulu adıyla ilçeye yepyeni bir okul kazandırıldı. Çağlayan, Hamidiye ve Gürsel mahallelerinde yapılacak okulların planları hazırlandı. İlçedeki ilk, orta ve lise düzeyindeki okullara temizlik malzemesi desteğinde bulunuldu. Muhtemel kaza durumlarına sebebiyet verebilecek, tamir ve tadilat gerektiren tüm çalışmalar, belediyenin uzman teknik ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Zemin ve çatı onarımları, ortak kullanım alanlarının tadilatı, konferans salonlarının yapımı gibi çalışmalardan oluşan destek hizmetleriyle okullar modernize edildi. Çocuk ve gençler için özel olarak tasarlanan 6 yeni millet kıraathanesi, Çocuk Kütüphanesi, Uygulamalı Eğitim Platosu, Uzay Evi, Sosyal Medya Stüdyosu, kreşler, İstihdam Hizmet Noktası, Sporcuhane, Gençhane, Bağımlılıkla Mücadele Merkezi ve Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi hizmete açıldı. Gençler için kişisel gelişim, üniversite hazırlık, yabancı dil kursları düzenlendi. Yaşam beceri atölyelerinde çocuk ve gençlerimize robotik kodlamadan Kuran-ı Kerim öğrenmeye, mutfakta yemek yapımından resim, müzik ve dramaya birçok alanda eğitimler verildi. Spor okullarında çocuk ve gençlere 22 farklı branşta sportif eğitimler verildi. İlkokuldan liseye ihtiyaç sahibi öğrencilere çanta, kırtasiye, kıyafet yardımında bulunuldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek gençlerin sınav giriş ücretleri karşılandı. Ayrıca üniversite öğrencilerine nakdi destek sağlandı.

"Her zaman eğitimin ve eğitimcilerimizin yanındayız"

Öğretmenlerle bir araya gelen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane'nin eğitim alanındaki yatırımlarına değinerek "Öğretmenlerimiz, geleceğimizin mimarlarıdır. Kağıthane Belediyesi olarak her zaman eğitimin ve eğitimcilerimizin yanındayız. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek için sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yeni görevinizde başarılar diliyor, ilçemize hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kağıthane Belediye Başkanı Öğretmenlerle Buluştu - Son Dakika

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