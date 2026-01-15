Kağıthane Belediyesi 2026 Hobi Bahçeleri için başvuruları başlattı

Kağıthane Belediyesi, şehir yaşamının yoğun temposu içinde doğayla buluşmak isteyen vatandaşlar için 2026 yılı Hobi Bahçeleri başvurularını almaya başladı. Kendi sebze ve meyvesini yetiştirmek isteyen Kağıthanelere yeni dönemde de bu imkandan faydalanabilecek.

Doğayla iç içe bir ortamda üretim yapma fırsatı sunan Hobi Bahçeleri, vatandaşlara hem dinlenme hem de sosyal bir paylaşım alanı sağlıyor. Uygulama, şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Hobi Bahçelerinin ilçede önemli bir sosyal alan oluşturduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın toprakla temas etmesini, doğayla bağ kurmasını önemsiyoruz. Hobi Bahçeleri sağlıklı yaşamı desteklerken aynı zamanda komşuluk ilişkilerini de güçlendiriyor. Tüm hemşehrilerimizi bu imkandan yararlanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

2026 Hobi Bahçeleri başvuruları Kağıthane Belediyesi Hizmet Binası'nda bulunan Kentli Servis Birimi üzerinden yapılacak. Başvurular 23 Ocak Cuma günü sona erecek. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 444 23 00 numaralı telefondan Kağıthane Belediyesi ile iletişime geçebilecek. - İSTANBUL