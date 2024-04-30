Kağıthane Belediyesi İlçede 60 Bin Fidan ve Ağaç Dikti - Son Dakika
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Kağıthane Belediyesi İlçede 60 Bin Fidan ve Ağaç Dikti

Kağıthane Belediyesi İlçede 60 Bin Fidan ve Ağaç Dikti

Kağıthane Belediyesi, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ilçenin farklı bölgelerine 60 bin adet fidan ve ağaç dikimi gerçekleştirdi. Ayrıca, doğan her bebek adına bir ağaç dikilerek çocuklar sokaklarında ağaçlarıyla büyümüş oluyor.

30.04.2024 16:37  Güncelleme: 16:42
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Kağıthane Belediyesi tarafından ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ilçenin farklı bölgelerine 60 bin adet fidan ve ağaç dikimi yapıldı.

Kağıthane Belediyesi, on binlerce fidanı toprakla buluştururken, 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren doğan her bebek adına bir ağaç dikiyor. Ağaçlara özel levhalara yazılı şekilde bebeklerin isimleri veriliyor. Aynı zamanda aile hangi sokakta yaşıyorsa o sokağa ağaç dikiliyor. Çocuklar sokaklarında ağaçlarıyla beraber büyümüş oluyorlar. Ihlamur, süs armudu, hatmi, süs kirazı, zakkum, süs eriği, manolya gibi ağaçlar Kağıthane Belediyesi tarafından ilçede doğan bebekler için dikiliyor.

"Kağıthane'mizde gözlerini açan her bebeğimiz için bir ağacımızı toprakla buluşturuyoruz"

İlçe genelinde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları gerçekleştiren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Kağıthane Belediyesi olarak gelecek kuşaklara daha yeşil bir Kağıthane bırakmak amacıyla, doğanın korunmasının yanı sıra yeşilin her tonunun artması için mücadelemize devam ediyoruz. Aynı zamanda Kağıthane'mizde gözlerini açan her bebeğimiz için bir ağacımızı toprakla buluşturuyoruz. Çocuklarımızla beraber ağaçları da büyümüş oluyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kağıthane Belediyesi İlçede 60 Bin Fidan ve Ağaç Dikti - Son Dakika

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