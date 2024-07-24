Kağıthane Belediyesi Muharrem Ayı Etkinliklerinde 35 Bin Kase Aşure Dağıttı - Son Dakika
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Kağıthane Belediyesi Muharrem Ayı Etkinliklerinde 35 Bin Kase Aşure Dağıttı

Kağıthane Belediyesi Muharrem Ayı Etkinliklerinde 35 Bin Kase Aşure Dağıttı

Kağıthane Belediyesi tarafından Muharrem ayının birlik ve bereketi için düzenlenen etkinliklerde vatandaşlara 35 bin kase aşure ikram edildi. Programda dualar ve ilahiler de okundu.

24.07.2024 14:58  Güncelleme: 15:12
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Kağıthane Belediyesi tarafından Muharrem ayının birlik ve bereketi için düzenlenen etkinliklerde vatandaşlara 35 bin kase aşure ikram edildi.

Kağıthane Belediyesi tarafından Muharrem ayının birlik ve bereketi için ilçe meydanında 35 bin kase aşurenin dağıtıldığı etkinlik, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in ev sahipliğinde gerçekleşen programa, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, Ak Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, Milliyetçi Hareket Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Şafak Taştemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda dualar ve ilahiler de okundu.

Ay Yıldız desenli aşure kazanının başına geçen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İstanbul Valisi Davut Gül, Kaymakam Niyazi Erten ve AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker ile birlikte aşure dağıttı. Programda Muharrem ayı vesilesiyle dualar ve ilahiler de okundu.

"Aşure bir yemek olmaktan öteye, bir ve beraber olmayı, bereketi, paylaşmayı temsil ediyor"

Aşure etkinliğinde konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Kağıthane meydanımızda vatandaşlarımızla aşure programında bir araya geldik. Aşure bir yemek olmaktan öteye, bir ve beraber olmayı, bereketi, paylaşmayı temsil ediyor. İnşallah Muharrem Ayı, ülkemiz ve tüm İslam alemine, tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirsin" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kağıthane Belediyesi Muharrem Ayı Etkinliklerinde 35 Bin Kase Aşure Dağıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane Belediyesi Muharrem Ayı Etkinliklerinde 35 Bin Kase Aşure Dağıttı - Son Dakika
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