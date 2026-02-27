Kağıthane Belediyesi personeli geleneksel iftarda buluştu

Kağıthane Belediyesince her yıl geleneksel olarak düzenlenen personel iftarı programı, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Belediye çalışanları ve aileleri, Ramazan ayının manevi atmosferinde aynı sofrada bir araya geldi.

Yeni Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Akşam ezanının okunmasının ardından oruçlar hep birlikte açıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen organizasyonda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, iftar boyunca masaları tek tek ziyaret ederek personel ve aileleriyle sohbet etti. Programa katılan çalışanlara emekleri dolayısıyla teşekkür eden Başkan Öztekin, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik iklimine dikkat çekti. Başkan Öztekin, belediye çatısı altında güçlü bir aile yapısına sahip olduklarını belirterek, "Ramazan ayının bereketini ve huzurunu çalışma arkadaşlarımız ve kıymetli aileleriyle birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kağıthane'mize özveriyle hizmet eden tüm personelimize teşekkür ediyor, Ramazan'ın sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

İftar programında çocuklar da unutulmadı. Aileleriyle birlikte programa katılan minikler, Karagöz-Hacivat gösterisi ve balon katlama etkinliğinde keyifli anlar yaşadı. Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - İSTANBUL