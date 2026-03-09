Kağıthane'de iftara yetişemeyenlere sıcak çorba ikramı - Son Dakika
Kağıthane'de iftara yetişemeyenlere sıcak çorba ikramı
09.03.2026 15:00  Güncelleme: 15:10
Kağıthane Belediyesi, Ramazan ayı boyunca farklı noktalarda sıcak çorba, ekmek ve su ikramında bulunuyor. Mobil büfelerle, iftara yetişemeyen vatandaşlara destek sağlanıyor.

Kağıthane Belediyesi, Ramazan ayı boyunca iftara yetişemeyen vatandaşlar için ilçenin farklı noktalarında sıcak çorba ikramında bulunuyor. Toplu ulaşım alanları ve meydanlarda kurulan mobil büfeler aracılığıyla vatandaşlara çorba, ekmek ve su dağıtılıyor.

Kağıthane Belediyesi'ne ait mobil büfe araçlarıyla gerçekleştirilen ikramlar özellikle iş çıkışı saatlerinde iftara yetişmekte zorlanan vatandaşlara kolaylık sağlıyor. İlçenin yoğun noktalarında konumlanan büfelerde dağıtılan sıcak çorba ile vatandaşlar oruçlarını açma imkanı buluyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Ramazanın bereketini ve dayanışma ruhunu ilçemizde hep birlikte yaşıyoruz. İftara yetişemeyen komşularımızın oruçlarını açabilmeleri için ilçemizin farklı noktalarında sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. Tüm hemşehrilerimize hayırlı ve bereketli bir Ramazan diliyorum" dedi. Kağıthane Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca sürecek olan çorba ikramı, ilçenin farklı meydanları ve toplu ulaşım noktalarında vatandaşlarla buluşmaya devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

