Kağıthane'de balık ekmek şöleni: 25 bin kişiye 6 tona yakın balık ekmek, helva ve gazoz ikramı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kağıthane'de balık ekmek şöleni: 25 bin kişiye 6 tona yakın balık ekmek, helva ve gazoz ikramı

Kağıthane\'de balık ekmek şöleni: 25 bin kişiye 6 tona yakın balık ekmek, helva ve gazoz ikramı
25.01.2026 16:56  Güncelleme: 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane Belediyesi, Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda düzenlediği balık ekmek festivaliyle 25 bin kişiyi ağırladı. 6 tona yakın balık ekmek, helva ve gazoz ikram edilirken, etkinlikte yöresel müzikler ve halk oyunları da sergilendi.

Kağıthane Belediyesi balık ekmek festivaliyle Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda İstanbulluları ağırladı. 25 bin kişiye 6 tona yakın balık ekmek, helva ve gazoz ikram edildi.

Kağıthane Belediyesi hafta sonu Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda İstanbullulara balık ekmek ziyafeti sundu. Usta şefler tarafından 25 bin kişiye 6 ton balık ekmek ayrıca helva ve gazoz ikram edildi. Her sene düzenlenen balık ekmek festivali renkli görüntülere sahne oldu. Alanı dolduran vatandaşlar, lezzeti tatmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Festivale kemençe eşliğinde yöresel müzikler ve halk oyunları da renk kattı. Kağıthaneliler, sanatçı Engin Orta'nın seslendirdiği türkülere horonla eşlik etti. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Gül ve Başkan Öztekin mangalın başına geçerek vatandaşa balık ekmek ikram etti.

"Yaklaşık 6 ton balık ekmeği vatandaşlarımıza ikram ediyoruz"

Programda Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Kağıthane Belediyesi olarak yaklaşık 6 ton balığımızı vatandaşlarımıza ikram etmiş olacağız, 20 binden fazla hemşehrimizi ağırlıyoruz. Karne tatilindeyiz çocuklarımız için güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Her yıl geleneksel olarak balık ekmek ikramında bulunuyoruz. Soğuk havalarda, sıcak ortamlarda ailelerimiz ve çocuklarımızla buluşuyoruz" şeklinde konuştu

"Balık işin bahanesi aslolan bir araya gelmek"

Vali Davut Gül ise yaptığı konuşmada, "Kağıthane Belediyemizin ev sahipliğinde düzenlenen, yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı balık festivali için başta Mevlüt Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere, tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Balık işin bahanesi aslolan bir araya gelmek. Kağıthane'nin birliği, bütünlüğü ve kardeşliği çok güzel" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Gastronomi, Kağıthane, Kültür, Ekmek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kağıthane'de balık ekmek şöleni: 25 bin kişiye 6 tona yakın balık ekmek, helva ve gazoz ikramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
Bakan Göktaş’ı isyan ettiren “Seçmece çocuk“ talebi: Bu bir sipariş değil Bakan Göktaş'ı isyan ettiren "Seçmece çocuk" talebi: Bu bir sipariş değil

17:31
Trabzonspor, Daniel Karlsbakk’ı Türkiye’ye getiriyor
Trabzonspor, Daniel Karlsbakk'ı Türkiye'ye getiriyor
16:39
Galatasaray’dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı
Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı
15:26
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
14:54
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
14:21
Kan donduran iddia: İran’da iki gün içinde 36 bin 500’den fazla kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 17:59:15. #7.11#
SON DAKİKA: Kağıthane'de balık ekmek şöleni: 25 bin kişiye 6 tona yakın balık ekmek, helva ve gazoz ikramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.