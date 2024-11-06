Kağıthane\'de Elektrikli Araç Kazası

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Kağıthane'de elektrikli mini otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kadın sürücü, park halindeki araca ardından ise kaldırıma çarptı. Kazadan sonra otomobil devrilirken, sürücü ve yanındaki arkadaşı araçta sıkıştı. Kadınlar itfaiye ekipleri tarafından kurtulurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Tarabya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın sürücü arkadaşıyla birlikte çocuğunu okula bıraktıktan sonra yola çıktı. Elektrikli mini otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki araca çarptı. Daha sonra panik olan kadın sürücü kaldırıma çarpınca otomobil devrildi. Kadın sürücü ve arkadaşı devrilen otomobilin içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından otomobile sıkışan kadınlar kurtarıldı. Hafif yaralı olarak otomobilden çıkarılan kadınlar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin ise kaza ile ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. Öte yandan, kadın sürücünün otomobili kaldırıma çarptığı ardından aracın devrildiği güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL