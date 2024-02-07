Kağıthane'de Gençlik Uyanıyor, Ailecek Duada Buluşuyor Projesi Hayata Geçti - Son Dakika
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Kağıthane'de Gençlik Uyanıyor, Ailecek Duada Buluşuyor Projesi Hayata Geçti

Kağıthane\'de Gençlik Uyanıyor, Ailecek Duada Buluşuyor Projesi Hayata Geçti

Kağıthane Belediyesi'nin ilçedeki sivil toplum kuruluşlarıyla beraber düzenlediği 'Gençlik Uyanıyor, Ailecek Duada Buluşuyor' adlı proje hayata geçti. Projede en az 10 kez camiye gelen çocuk ve gençler ödüllendirilecek.

07.02.2024 14:22  Güncelleme: 14:25
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Kağıthane Belediyesi'nin ilçedeki sivil toplum kuruluşlarıyla beraber düzenlediği 'Gençlik Uyanıyor, Ailecek Duada Buluşuyor' adlı proje hayata geçti. Projede en az 10 kez camiye gelen çocuk ve gençler ödüllendirilecek.

Kağıthane'de 'Gençlik Uyanıyor, Ailecek Duada Buluşuyor' adlı proje hayata geçti. Kağıthane Belediyesi, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarıyla beraber düzenlediği projeyle camiye gelen çocuk ve gençleri bisikletle ödüllendiriyor. Her pazar günü ilçenin farklı camilerinde düzenlenen buluşma programıyla çocuk ve gençlerin camilere özendirilmesi ve dini pratiklerini yerine getirerek bilgi edinmesi amaçlanıyor. Proje sonunda en az 10 kez camiye gelen çocuk ve gençler bisikletle ödüllendirilecek. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, her pazar sabah namazı buluşmalarına katılarak çocuk ve gençlerle bir araya geliyor.

"Her pazar günü 2 bine yakın bir cemaat oluşturuyoruz"

Proje hakkında konuşan Başkan Öztekin, "Çocuk ve gençlerimiz projeye yoğun ilgi gösterdiler. Çoğu da aileleriyle birlikte katılıyor. Her pazar günü 2 bine yakın bir cemaat oluşturuyoruz. Hem maneviyatlarını geliştirsinler hem de böylesi huzurlu bir ortamın güzelliğini ailecek tatsınlar istiyoruz. Teşvik etmek amacıyla da onları ödüllendireceğiz. Katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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