Kağıthane\'de Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlanıyor

Kağıthane Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliğiyle yürütülen Hizmet Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde sona yaklaşıldı. Kağıthane Merkez Mahallesi Osman Paşa Caddesi üzerinde yer alan ve riskli yapı statüsünde değerlendirilen Hizmet Sitesi'nde yaklaşık 300 konut Ağustos ayında sahiplerine teslim edilecek.

Daha önce kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleştirilen 6 bloktan oluşan eski Hizmet Sitesi'nin yerine, zemin + 6 katlı 8 blokta yaklaşık 300 daire inşa edildi. Yeni projede 196 daire 2+1, 104 daire ise 3+1 planlandı. Projede ayrıca 13 bin metrekare oturum alanı ve 9 bin metrekarelik geniş bir yeşil alan bulunuyor. Site; otoparkları, yürüyüş yolları, parkları ve dinlenme alanlarıyla yalnızca konut alanı değil, aynı zamanda bir sosyal yaşam merkezi niteliği taşıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Hizmet Sitesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Başkan Öztekin, "Hizmet Sitesi'nde artık son aşamaya geldik. İnşallah Ağustos ayı içerisinde komşularımız, depreme dayanıklı ve modern yeni yuvalarına kavuşacaklar. Şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kağıthane'mizde diğer bölgelerde de komşularımızla iş birliği içinde dönüşüm çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Yeni Hizmet Sitesi ile birlikte bölge sakinleri daha güvenli, daha yeşil ve sosyal donatılarıyla zenginleştirilmiş bir yaşam alanına kavuşmuş olacak. - İSTANBUL