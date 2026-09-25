Kağıthane\'de Nurtepe Merkez Camii 600-800 kişilik kapasiteyle yeniden inşa edilecek

Kağıthane'de riskli yapı tespiti nedeniyle yeniden yapılmasına karar verilen Nurtepe Merkez Camii'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Yeni proje; cami, Kur'an kursları, kütüphane, taziye evi, konferans salonu, dernek alanları ve ticari birimleriyle mahalle sakinlerinin farklı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

Nurtepe Mahallesi'nde mevcut yapının yerine inşa edilecek yeni Merkez Camii, toplam 3 bin 441 metrekarelik inşaat alanında hayata geçirilecek. Yaklaşık Bin 360 metrekarelik arsa üzerinde yükselecek projede, ibadet alanlarının yanı sıra eğitim, sosyal ve kültürel kullanımlara yönelik bölümler de yer alacak.

Projenin iki bodrum katından oluşan bölümünde otopark ve ticari alanlar bulunacak. İkinci bodrum katta 22 araç ve 8 motosiklet kapasiteli otopark yer alırken, birinci bodrum katta üç dükkan ile taziye evi ve konferans salonu bulunacak. Zemin katta ise cami ile birlikte hizmet binası yer alacak.

Yeni caminin kapalı ibadet alanı yaklaşık 465 metrekare olacak ve 600 ila 800 kişilik kapasiteye sahip olacak. Caminin avlu bölümünde oluşturulacak yaklaşık 245 metrekarelik açık ibadet alanı ise 300 ila 400 kişiye hizmet verecek.

Proje kapsamında oluşturulacak hizmet binasında erkek ve kız Kur'an kursları ile 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kur'an kursu, kütüphane, çay ocağı ve dernek odası bulunacak. Yapıda ayrıca iki adet 3+1 lojman da yer alacak. Yaklaşık 180 metrekarelik taziye evi de proje içerisinde mahalle sakinlerinin kullanımına sunulacak.

Temel atma töreninde konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Nurtepe Merkez Camii'nin bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden ele alındığını belirterek, projenin yalnızca bir ibadethane olarak değil, farklı yaş gruplarına ve sosyal ihtiyaçlara hizmet edecek kapsamlı bir merkez olarak tasarlandığını ifade etti.

Başkan Öztekin, "Nurtepe Merkez Camii'ni mevcut yapının ihtiyaçlarını ve mahallemizin gelecekteki gereksinimlerini dikkate alarak yeniden inşa ediyoruz. Yeni camimizin içerisinde ibadet alanlarının yanı sıra Kur'an kursları, kütüphane, taziye evi, konferans salonu ve sosyal alanlar bulunacak. Böylece hem ibadet hem de eğitim, kültür ve sosyal faaliyetler açısından mahallemize hizmet edecek bir merkez kazandırmış olacağız. Nurtepe'mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.