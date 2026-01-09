Çağlayan Mahallesi\'ne yaklaşık 100 araçlık açık otopark

Kağıthane Belediyesi tarafından Çağlayan Mahallesi'nde açık otopark yapım çalışması başlatıldı. İlçede yürütülen ulaşım ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında hayata geçirilen proje, tamamlandığında vatandaşların kullanımına sunulacak.

Yaklaşık 4 bin metrekarelik alan üzerinde yapımı süren açık otopark, tamamlandığında yaklaşık 100 araç kapasitesi ile hizmet verecek. Proje kapsamında ayrıca yaklaşık 650 metrekarelik yeşil alan düzenlemesi de yapılacak. Otopark alanında 4 engelli araç park yeri, 4 elektrikli araç için ayrılmış park alanı ve 7 büyük araç park alanı yer alacak.

Devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; "Çağlayan Mahallemizde başlattığımız açık otopark çalışması tamamlandığında yaklaşık 100 araç kapasiteli bir otopark alanını vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Otopark düzenlemesiyle birlikte alanda 650 metrekarelik yeşil alan da oluşturuluyor. Engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun park alanları ile elektrikli ve büyük araçlar için ayrılan bölümler de proje dahilinde yer alıyor. İlçemizin farklı mahallelerinde benzer çalışmaları planlı bir şekilde sürdürüyoruz. Amacımız, günlük yaşamı kolaylaştıran, düzenli ve erişilebilir alanları Kağıthane'ye kazandırmak" dedi. - İSTANBUL