Kahraman\'ın okul ziyaretleri devam ediyor

Yerel

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, okul ziyaretlerine devam ediyor. Kahraman, Arpalı Şehit Fatih Kostik İlkokuluna giderek hem öğrencilerle vakit geçirdi, hem de okulda incelemelerde bulundu.

Okulun eğitim-öğretim durumu hakkında okul yönetiminden bilgi alan Kahraman, sınıfları gezerek, öğrencilerle sohbet etti. Öğretmenlerle de bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunan Kahraman, eğitim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi adına yapılan çalışmaları değerlendirdi. Okul yönetimi ve öğretmenlerin talep ve önerilerini dinleyen Kahraman, eğitime verdikleri katkıdan dolayı kendilerine teşekkür etti. - BAYBURT