"Kahramanım Mehmetçik ve Vatan" resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Milli Savunma Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen "Kahramanım Mehmetçik ve Vatan" temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Milli Savunma Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde çocukların milli savunma bilincinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatan savunmasındaki rolüne ilişkin farkındalıklarının artırılması amacıyla düzenlenen "Kahramanım Mehmetçik ve Vatan" temalı resim yarışmasının ödül töreni, MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde gerçekleştirildi. Mehteran birliğinin konseriyle başlayan programda, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu konuşma yaptı. Törende yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

"Vatan ile bayrak sevgilerini sanat yoluyla pekiştirmeyi amaçladık"

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Cumhuriyet'in 103'üncü kuruluş yıl dönümünün kutlanmasına hazırlanılan günlerde öğrencilerle bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen her iki bakanlığın personeline ve öğretmenlere teşekkür etti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletin bağımsızlığının, birlik ve beraberliğinin en güçlü teminatı olduğunu vurgulayan Kavaklıoğlu, "Kahraman Mehmetçiğimiz, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği ve ay yıldızlı bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanması için büyük bir azim ve kararlılıkla görev yapmaktadır" dedi.

Bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret eden Kavaklıoğlu, çocukların tarihini bilen, milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını ve milletini seven bireyler olarak yetişmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Yarışmanın bu anlayışla düzenlendiğini belirten Kavaklıoğlu, "Bu yarışmayla çocuklarımızın milli savunma bilincini geliştirmeyi, Mehmetçiğimizin vatan savunmasındaki önemini daha iyi anlamalarını sağlamayı ve vatan ile bayrak sevgilerini sanat yoluyla pekiştirmeyi amaçladık" diye konuştu.

Dereceye giren öğrenciler halk oylamasıyla belirlendi

Yarışmanın 4 Mayıs'ta ülke genelinde başlatıldığını hatırlatan Kavaklıoğlu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin eserlerinin okul, ilçe ve il düzeyinde değerlendirildiğini ifade etti. Kavaklıoğlu, her iki kategoride belirlenen eserlerin halkın beğenisine sunulduğunu ve yapılan oylama sonucunda dereceye giren öğrencilerin belirlendiğini kaydetti. Yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik eden Kavaklıoğlu, "İnanıyorum ki bugün resimleriyle bizleri gururlandıran çocuklarımız, yarın bilimde, sanatta, teknolojide ve hayatın her alanında elde edecekleri büyük başarılarla ülkemizin aydınlık geleceğine önemli katkılar sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"Bizim Mehmetçiğimiz böyle olur"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ise, öğrencilerin eserlerine ilişkin kaleme aldıkları metinleri detaylı şekilde incelediğini belirterek, çocukların ifadelerinin yürütülen çalışmaların önemini ortaya koyduğunu söyledi. Öğrencilerin metinlerinden örnekler paylaşan Yelkenci, bir öğrencinin "Ülkemizi koruyan Mehmetçiğin ne kadar değerli olduğunu bu eseri yaparken bir daha hissettim" ifadelerini kullandığını, bir başka öğrencinin ise genç yaşta şehit olan askerlerin hayalleri ve aileleri bulunduğunu, yaptıklarının büyük bir fedakarlık olduğunu yeniden hatırladığını dile getirdiğini belirtti. Çocukların Mehmetçiğin yardımseverliğine de dikkat çektiğini ifade eden Yelkenci, öğrencilerin Mehmetçiğin yalnızca savaşan değil, düşmanına bile yardım eden bir asker olduğunu vurguladığını söyledi. Yelkenci, Çanakkale Savaşı'nda bunun çok sayıda örneğinin görüldüğünü, Türk tarihinin bu tür destanlarla dolu olduğunu kaydetti. Bir öğrencinin, "Asker ağabeylerimizin her zaman bizi koruduklarını biliyorum. Ben de kendimi onlar sayesinde güvende hissediyorum" sözlerini paylaşan Yelkenci, çocukların Mehmetçiğe duyduğu güvene işaret etti. Öğrencilerden birinin Mehmetçiği depremde yardım eden, denizde hayat kurtaran, yaralı bir hayvana sahip çıkan ve yolda kalmışa el uzatan kişi olarak anlattığını belirten Yelkenci, "Bizim Mehmetçiğimiz böyle olur. Çünkü bu millet böyle bir millet" dedi.

"İşte bunu sağlayan Mehmetçiktir"

Öğrencilerin Mehmetçik, bayrak ve vatan tanımlarını paylaşan Yelkenci, bir öğrencinin Mehmetçiği, "Vatanın her karışında izi olan, milletin zor gününde elinden tutan, mazluma, çaresize güç olan büyük bir kahraman" olarak nitelendirdiğini aktardı. Bir başka öğrencinin çocukları "Mehmetçiğin uğruna mücadele ettiği gelecek" olarak tanımladığını dile getiren Yelkenci, aynı öğrencinin bayrağı şehitlerin emaneti ve milyonlarca insanın ortak duası olarak anlattığını söyledi. Öğretmen kökenli bir bakan yardımcısı olarak çocukların anlatımlarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Yelkenci, bir öğrencinin vatanı, "Çocukların neşeyle oynadığı, çiftçilerin toprağını ekip biçtiği, camilerden ezan seslerinin yükseldiği, insanların huzur içinde yaşadığı Türkiye" olarak tanımladığını aktardı. Yelkenci, "İşte bunu sağlayan Mehmetçiktir" ifadelerini kullandı.