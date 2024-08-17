Kahramankazan Belediyesi Minikler İçin Kur\'an-ı Kerim Okuma Etkinliği Düzenledi

Yerel

Kahramankazan Belediyesi tarafından minikler için Kur'an-ı Kerim okuma etkinliği düzenlendi.

Kahramankazan Belediyesi tarafından Satıkadın, Alparslan Türkeş ve Güvençli İbrahim Çavuş Mahalle Kültür Evlerinde ilkokul yaş grubundaki çocuklara yönelik anlamlı bir Kuran'ı Kerim okuma töreni düzenlendi.

Etkinliğe, Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcıları Ali İhsan Baykurt, Sedat Kubat ve İlçe Müftüsü Mahmut Ay katıldı. Ayrıca, Kültür Evi'nde eğitim gören çocukların aileleri de bu özel günde yanlarında oldu. Etkinlik, çocukların çeşitli performanslarıyla renklendi. Çocuklar, şiirler okuyarak ilahiler söyleyerek ve Kuran'ı Kerim'i okuma becerilerini sergileyerek izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Etkinlik boyunca çocukların gösterdiği başarılar, büyük takdir topladı. Her bir çocuğa, performansları ve katılımları için katılım belgesi ve taç takdim edildi. Etkinlik, pasta kesiminin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. - ANKARA