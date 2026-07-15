Kahramankazan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika
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Kahramankazan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

15.07.2026 11:01
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitler mezarları başında anıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitler mezarları başında anıldı.

15 Temmuz 2016 gecesi Akıncı Üssü önünde toplanan kalabalığı ateş açılması sonucu 9 kişinin şehit olduğu, 92 kişinin de yaralandığı Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitler mezarları başında dualarla anıldı. Şehit yakınlarının ve ilçe protokolünün katıldığı anma töreninde şehit Ali Anar'ın annesi Yurdagül Anar, "Bak Ali'm kimler geldi" diyerek gözyaşı döktü.

6 çocuk babası Ahi Mahallesi Muhtarı Ali Anar, 15 Temmuz gecesi olayların en yoğun yaşandığı noktalardan biri olan Kahramankazan'da darbeci askerlere engel olmaya çalışırken başından vurularak şehit olmuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramankazan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika

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