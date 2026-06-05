Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında yılsonu sergisi açıldı

Ankara'da Kahramankazan Halk Eğitim Merkezi tarafından H yıayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında yılsonu sergisi gerçekleştirildi.

Kahramankazan Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen yılsonu sergisi; İlçe Kaymakamı Mustafa Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Dilşad Taş Polat, protokol üyeleri, kursiyerler ve yakınları katılımıyla açıldı. Okul öğretmenleri açılış töreninde halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi. Kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, sergide farklı branşlarda üretilen binlerce eser de yer aldı.

Ekolojik baskı teknikleri, tel kırma sanatı, amigurumi tekniği, deri işlemeciliği, iğne oyası, güzellik ve saç bakım hizmetleri, şiş örgü, keçe sanatı, 3D yazıcı ile ürün çalışmaları, soğuk porselen üzerine baskı teknikleri ve makrome çalışmaları gibi birçok alanda hazırlanan eserler sergide ziyaretçilerle buluştu.

Bir hafta boyunca açık kalacak olan sergide,onlarca kursiyerin ortak emeği sergilenirken, tören kapsamında öğretmenlerden oluşan halk oyunları ekibinin farklı yörelere ait gösterileri de sunuldu.

Programda konuşan Kahramankazan Kaymakamı Mustafa Yılmaz, halk eğitim merkezlerinin toplum açısından taşıdığı öneme değinerek, "15 sene önce kaymakamlık yaptığımızda daha farklı ürünler vardı. Şimdi çok daha farklı ürünler var. Hem teknolojiyle bütünleşmiş hem de gerçekten bir el emeği ve göz nuru fazla miktarda var. Tüm kursiyerlerimizin ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz hepsine. Halk eğitim merkezimize, emeği geçenlere, öğretmenlerimize, herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Halk Eğitim Müdürü Muzaffer Yılmaz ise şu ifadelere yer verdi:

"Meslek öğrenmek, vakit geçirmek için Halk Eğitim Merkezleriyle tanışması gerekiyor. Sosyalleşmek için halk eğitimle tanışılması gerekiyor. Her insanımız kendi menfaati için, bütçesine katkı sunmak için 7'den 70'e, kadın ile erkek Halk Eğitim Merkezi'nin kapısını açmak durumunda. Niye? Hem meslek öğreniyorlar hem de öğrendikleri meslek sonucu elde ettikleri çalışmaların piyasaya sunarak, satıyorlar. Aile bütçelerine de ciddi katkı sağlıyorlar. Bunu da yapan kursiyerlerimiz var. Hatta bir adım daha ileri giderek bu alanda kendileri de eğitici olabiliyorlar. Bu bir döngü" dedi.

Kurstan memnuniyetlerini dile getiren kursiyerler ise hem kendilerine ayırdıkları zaman ve geliştirmek açısından bir fırsat olarak değerlendirdiklerini hem de aile bütçesine bir katkı fırsatı yakaladıklarını belirtti. - ANKARA