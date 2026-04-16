Kahramankazan'da otizm farkındalık etkinliği

16.04.2026 16:36
Kahramankazan Kumpınar Özel Eğitim ve Uygulama Okulu ile Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, halk oyunları, palyaço gösterisi ve bisiklet turu gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Etkinlikte okul müdürü, Kahramanmaraş'taki saldırıyı kınayarak, kaybedilen öğretmen ve öğrencileri andı. Aileler, bu tür etkinliklerin çocukların sosyalleşmesi açısından önemini vurguladı.

Kahramankazan Kumpınar Özel Eğitim ve Uygulama Okulu ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığında düzenlenen etkinlikte, halk oyunu gösterisi, palyaço gösterisi, yüz boyama, el baskısı etkinlikleri ve bisiklet turu düzenlendi. Törene Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Dilşad Taş Polat, Milli Eğitim Müdürü Coşkun Yener, Halk eğitim Müdürü Muzaffer Yılmaz şube müdürleri ve veliler katıldı.

Okul Müdürü Akif Maraklı, Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencileri anarak saldırıyı kınadı. Ardından Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin hazırladığı 'Uçurtma' isimli gösteri ise izleyenlerden büyük alkış aldı.

Etkinliğin sonunda ise tüm çocuklar gökyüzüne balon bıraktı.

Aileler, bu tür etkinliklerin çocukların sosyalleşmesi açısından önemli olduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı
Okul saldırılarıyla ilgili TBMM’de komisyon kuruluyor Okul saldırılarıyla ilgili TBMM'de komisyon kuruluyor
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Kahramanmaraş’ta en acı bekleyiş: Aileler cenazeleri için hastanede Kahramanmaraş'ta en acı bekleyiş: Aileler cenazeleri için hastanede
ABD’nin Orta Doğu’ya “binlerce ek asker göndereceği“ iddiası ABD'nin Orta Doğu'ya "binlerce ek asker göndereceği" iddiası
Kahramanmaraş’taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı

16:25
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
16:16
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
16:03
İşte okul saldırganının son sözleri Polisi görünce böyle bağırmış
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
15:10
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
14:55
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
14:50
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı
Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
