Kahramankazan\'da otizm farkındalık etkinliği

Kahramankazan'da Otizm Farkındalık Ayı kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kahramankazan Kumpınar Özel Eğitim ve Uygulama Okulu ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığında düzenlenen etkinlikte, halk oyunu gösterisi, palyaço gösterisi, yüz boyama, el baskısı etkinlikleri ve bisiklet turu düzenlendi. Törene Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Dilşad Taş Polat, Milli Eğitim Müdürü Coşkun Yener, Halk eğitim Müdürü Muzaffer Yılmaz şube müdürleri ve veliler katıldı.

Okul Müdürü Akif Maraklı, Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencileri anarak saldırıyı kınadı. Ardından Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin hazırladığı 'Uçurtma' isimli gösteri ise izleyenlerden büyük alkış aldı.

Etkinliğin sonunda ise tüm çocuklar gökyüzüne balon bıraktı.

Aileler, bu tür etkinliklerin çocukların sosyalleşmesi açısından önemli olduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. - ANKARA