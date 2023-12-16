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Kahramankazanlı öğrenciler '15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'ni gezdi - Son Dakika
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Kahramankazanlı öğrenciler '15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'ni gezdi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Fatih Ortaokulu öğrencileri, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'ni ve Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret etti.

Kahramankazanlı öğrenciler \'15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi\'ni gezdi
16.12.2023 - 21:53,
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Fatih Ortaokulu öğrencileri, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'ni ve Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret etti.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Fatih Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'ni ziyaret etti. Öğrenciler, gezdikleri müzede, sergilenen eserler hakkında bilgi aldı. Müze ziyaretinin ardından öğrenciler, Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneğine giderek gazi ve şehit yakınlarıyla buluştu, burada sergilenen fotoğrafları inceledi.

Kahramankazanlı gaziler ve şehit yakınları, FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Kahramankazan'da yaşananları ve girişimi engellemek için verdikleri mücadeleyi anlattı. Dernek Başkanı Gazi Cafer Akın, 15 Temmuz gecesi Kahramankazan halkının da meydanlara inip hain darbe girişimini önlemek için canını ortaya koyduğunu belirterek, "Biz Kahramankazanlılar o gece Akıncı Üssü'nde 9 şehit, 92 gazi verdik. Eğer bizler o gece Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyup sokağa çıkmasaydık belki de bugün Filistin'in düştüğü duruma düşecektik" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kahramankazanlı öğrenciler '15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'ni gezdi - Son Dakika
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