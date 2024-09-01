Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Esnaf Ziyaretlerinde - Son Dakika
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Esnaf Ziyaretlerinde

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Esnaf Ziyaretlerinde

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, esnaf ziyaretleri kapsamında esnafların daha iyi şartlarda faaliyetlerini sürdürebilmeleri için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

01.09.2024 10:17  Güncelleme: 10:18
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Esnaf ziyaretlerinde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Esnaflarımızın daha iyi şartlarda faaliyetlerini sürdürebilmeleri noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah hep birlikte şehrimizi çok daha iyi bir şekilde tekrar ayağa kaldıracak ve 6 Şubat öncesinden çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile esnaf odaları ve Toptancılar Sitesi'ni ziyaret ederek oda başkanları ve esnaflarla bir araya geldi. Bu ziyaretlerde heyet, sektörlerin sorun ve taleplerine ilişkin istişarelerde bulundu. Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Görgel, "66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ile esnaf odası ziyaretlerimiz devam ediyor. Sektörlerimizin sorun ve önerilerine ilişkin istişare ve değerlendirmelerde bulunuyoruz. Daima ifade ettiğimiz gibi vatandaşlarımızın sorunu, bizim sorunumuz. Esnaflarımızın daha iyi şartlarda faaliyetlerini sürdürebilmeleri noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gıda Toptancılar Hali'nin yapımı için TOKİ 19 Eylül'de ihaleye çıkacak. İnşallah burası da hızlı bir şekilde ayağa kaldırılacak. Hep birlikte şehrimizi çok daha iyi bir şekilde tekrar ayağa kaldıracak ve 6 Şubat öncesinden çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız. Bu noktada gayret gösteren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Esnaf Ziyaretlerinde - Son Dakika

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