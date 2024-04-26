Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Depremzedelere Çiçek Hediye Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Depremzedelere Çiçek Hediye Etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Depremzedelere Çiçek Hediye Etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, makamına gönderilen tebrik çiçeklerini depremzede ailelere hediye etti. Görgel, çiçeklerin yeni evlerine daha fazla yakışacağını düşündüğünü belirtti.

26.04.2024 17:51  Güncelleme: 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, makamına gönderilen tebrik çiçeklerini kalıcı konutlarda yeni evlerine taşınan depremzede ailelere hediye etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, başkanlık vesilesiyle tebrik çiçeği göndermek isteyen vatandaşlara AFAD'a destek çağrısında bulunmuştu. Çağrıya rağmen gönderilen çiçekleri kalıcı konutlarına taşınan depremzedelere hediye edildi.

Başkan Görgel'in "Vatandaşlarımızın, belediye başkanlığı görevimizi tebrik etmek için gönderdikleri çiçeklerin yeni evlerinize daha fazla yakışacağını düşündük. Haneleriniz şen, huzurunuz daim olsun" notuyla tek tek ailelere ulaştırılan çiçekler vatandaşların yüzünde tebessüm oluşturdu. Yeni evlerine hayırlı olsun çiçeği için Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'e teşekkür eden Vakkas Lokmacı, "Fırat Görgel başkanımız sağ olsun çok ince düşünmüş. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. İnşallah bir gün Fırat Başkanımızı yeni evimizde misafir etmek isteriz" dedi.

Murat Türkmen ise, "Deprem sonrası yeni evimize taşındık. Devletimize, belediyemize teşekkür ediyoruz. Konteynerden sonra yeni evimize taşınmak çok farklı bir duygu. Büyükşehir Belediye Başkanımız da evimize hayırlı olsun çiçeği göndermiş sağ olsun. Nazik hediyelerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Fırat Görgel, Deprem, Doğal Afetler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Depremzedelere Çiçek Hediye Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte’den ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:53 Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 18:59:53. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Depremzedelere Çiçek Hediye Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement