Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Depremzedelere Çiçek Hediye Etti

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, makamına gönderilen tebrik çiçeklerini kalıcı konutlarda yeni evlerine taşınan depremzede ailelere hediye etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, başkanlık vesilesiyle tebrik çiçeği göndermek isteyen vatandaşlara AFAD'a destek çağrısında bulunmuştu. Çağrıya rağmen gönderilen çiçekleri kalıcı konutlarına taşınan depremzedelere hediye edildi.

Başkan Görgel'in "Vatandaşlarımızın, belediye başkanlığı görevimizi tebrik etmek için gönderdikleri çiçeklerin yeni evlerinize daha fazla yakışacağını düşündük. Haneleriniz şen, huzurunuz daim olsun" notuyla tek tek ailelere ulaştırılan çiçekler vatandaşların yüzünde tebessüm oluşturdu. Yeni evlerine hayırlı olsun çiçeği için Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'e teşekkür eden Vakkas Lokmacı, "Fırat Görgel başkanımız sağ olsun çok ince düşünmüş. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. İnşallah bir gün Fırat Başkanımızı yeni evimizde misafir etmek isteriz" dedi.

Murat Türkmen ise, "Deprem sonrası yeni evimize taşındık. Devletimize, belediyemize teşekkür ediyoruz. Konteynerden sonra yeni evimize taşınmak çok farklı bir duygu. Büyükşehir Belediye Başkanımız da evimize hayırlı olsun çiçeği göndermiş sağ olsun. Nazik hediyelerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ