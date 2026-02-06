Depremde ölen Sergen Mudanya mezar başında anıldı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Sergen Mudanya, Zonguldak'ın Alaplı Osmanlı Köyündeki mezarı başında anıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan apartmanın altında hayatını kaybeden Sergen Mudanya, afetin 3. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Duygu dolu anlar yaşayan acılı anne, 'Kalkın evimize gidelim. Olmadı bu, sana yakışmadı' diyerek gözyaşı döktü. Alaplı Osmanlı Köyünde düzenlenen Anma programına katılan Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Cumhuriyet Savcısı Anıl Öztürk,İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Yalçın,depremde yakınlarını kaybeden aileleri mezarları başında ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İbrahim Guzgun,İlçe Emniyet Müdürü Baki Acar, TSO Başkanı Selçuk Oktay,İlçe Müftüsü Dr. Yılmaz Çelik, depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri katıldı. Sergen Mudanya'nın mezar başında Kur'an-ı Kerim okundu. - ZONGULDAK